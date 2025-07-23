- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 2 хв
Наступ Росії на Запоріжжі: військові ЗСУ розповіли, як окупанти "полюють" на пілотів дронів
Наступ російських окупантів зривається на Запоріжжі завдяки українським воїнам. Вони розповіли про ситуацію на фронті.
Росіяни намагаються прорватись до Оріхова на Запоріжжі. Окупанти роблять спроби просочитися невеликими групами піхоти, переважно темною порою.
Аби у ворога не було жодних шансів, щойно починає сутеніти на полювання виходить Sirius. Батальйон безпілотних систем 118 окремої механізованої бригади.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.
QR-код — це збір на літаки-камікадзе саме для воїнів батальйону безпілотних систем Sirius.
На Оріховом постійно видно стовп диму: окупанти обстрілюють місто. Дрони-камікадзе також постійно залітають до 20 км вглиб Запорізької області Інколи вдається перехопити сигнал рашиського FPV. І це — шанс його заглушити ще до моменту атаки.
Військові із Siriusа — батальйону безпілотних систем 118 бригади. Бойового досвіду за плечима, зізнаються, чимало. Й дуже різного.
«Це — четверта моя позиція, на якій ми працюємо, за майже за рік грубо кажучи. Всі позиції були знищені дронами — попередні», — каже «Картограф», штурман-сапер екіпажу бомбера БПС «Sirius» 118 ОМБр.
Зараз військові працюють на «Вампірі».
«Воду ми вчора закидували хлопцям. Так ми, зараз більше — бойова частина нашої роботи. Робимо ураження, мінуємо, розбираємо всякі бліндажі», — каже «Скім», командир екіпажу, пілот бомбера БПС Sirius 118 ОМБр.
Ще взимку на Оріхівсько-Токмацькому напрямку, каже «Картограф», у нас була повна перевага у застосуванні ударних БПЛА. Та відтоді ситуація змінилась.
«В кінці минулого, зимою, у нас була повна перевага у малому небі, так званому. Тобто по дронах. Потім стала рівновага. А потім вони почали активно полювати на наших пілотів. За рахунок цього, вони знищували — знищили чимало наших позицій, наші дронщики змушені були відійти назад. Відповідно, таким чином у них відбувалось просування», — каже він.
Останнім часом, зізнається «Скім» — пілот та командир екіпажу Siriusa, московити все частіше почали атакувати українські борти. Просто в небі.
Найчастіше, вони зараз літають за Малу Токмачку. Там, між Вербовим і Білогір’ям, невеликі групи ворожої піхоти обабіч автошляху Н-08, намагаються пробитися зі східного флангу у бік Оріхова.
«Піхота у них заїжджає, там плюс-мінус до краю села, до сусіднього і потім уже в пішому порядку пробують просочитися. Або нора — або бліндаж, там де їх вже важко дістати. Ну тоді вже прилітає „Вампір“, — каже „Скім“, командир екіпажу, пілот бомбера БПС Sirius 118 ОМБр.
Не в останню чергу, завдяки цілодобовій роботі екіпажів батальйону Sirius, 118-ої механізованої, прорвати фронт у бік Оріхова зі східного флангу у московитів не виходить.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЛОВЛЯТЬ сітками і на вудочку! Повітряна “рибалка” дронів на передовій! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН