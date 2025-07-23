Наступ Росії на Запоріжжі: військові ЗСУ розповіли, як окупанти "полюють" на пілотів дронів

Війна в Україні / © ТСН

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Росіяни намагаються прорватись до Оріхова на Запоріжжі. Окупанти роблять спроби просочитися невеликими групами піхоти, переважно темною порою.

Аби у ворога не було жодних шансів, щойно починає сутеніти на полювання виходить Sirius. Батальйон безпілотних систем 118 окремої механізованої бригади.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

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QR-код — це збір на літаки-камікадзе саме для воїнів батальйону безпілотних систем Sirius.

QR-код / © ТСН

На Оріховом постійно видно стовп диму: окупанти обстрілюють місто. Дрони-камікадзе також постійно залітають до 20 км вглиб Запорізької області Інколи вдається перехопити сигнал рашиського FPV. І це — шанс його заглушити ще до моменту атаки.



Військові із Siriusа — батальйону безпілотних систем 118 бригади. Бойового досвіду за плечима, зізнаються, чимало. Й дуже різного.

«Це — четверта моя позиція, на якій ми працюємо, за майже за рік грубо кажучи. Всі позиції були знищені дронами — попередні», — каже «Картограф», штурман-сапер екіпажу бомбера БПС «Sirius» 118 ОМБр.

Зараз військові працюють на «Вампірі».

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«Воду ми вчора закидували хлопцям. Так ми, зараз більше — бойова частина нашої роботи. Робимо ураження, мінуємо, розбираємо всякі бліндажі», — каже «Скім», командир екіпажу, пілот бомбера БПС Sirius 118 ОМБр.

Ще взимку на Оріхівсько-Токмацькому напрямку, каже «Картограф», у нас була повна перевага у застосуванні ударних БПЛА. Та відтоді ситуація змінилась.

«В кінці минулого, зимою, у нас була повна перевага у малому небі, так званому. Тобто по дронах. Потім стала рівновага. А потім вони почали активно полювати на наших пілотів. За рахунок цього, вони знищували — знищили чимало наших позицій, наші дронщики змушені були відійти назад. Відповідно, таким чином у них відбувалось просування», — каже він.



Останнім часом, зізнається «Скім» — пілот та командир екіпажу Siriusa, московити все частіше почали атакувати українські борти. Просто в небі.

Найчастіше, вони зараз літають за Малу Токмачку. Там, між Вербовим і Білогір’ям, невеликі групи ворожої піхоти обабіч автошляху Н-08, намагаються пробитися зі східного флангу у бік Оріхова.

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«Піхота у них заїжджає, там плюс-мінус до краю села, до сусіднього і потім уже в пішому порядку пробують просочитися. Або нора — або бліндаж, там де їх вже важко дістати. Ну тоді вже прилітає „Вампір“, — каже „Скім“, командир екіпажу, пілот бомбера БПС Sirius 118 ОМБр.

Не в останню чергу, завдяки цілодобовій роботі екіпажів батальйону Sirius, 118-ої механізованої, прорвати фронт у бік Оріхова зі східного флангу у московитів не виходить.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЛОВЛЯТЬ сітками і на вудочку! Повітряна “рибалка” дронів на передовій! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН