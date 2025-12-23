- Дата публікації
Наступ Росії 2026 року: генерал назвав великі міста, які можуть бути під загрозою
Експерт вважає, що ворог готує удар по «степовій зоні», де зупинити його буде вкрай важко.
Донецька область залишається епіцентром бойових дій, проте загроза поступово зміщується в бік великих промислових центрів України. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко попереджає: 2026 рік може стати визначальним для долі Запоріжжя та Дніпра.
Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.
Донеччина: які міста під ударом наступними
За словами експерта, окупація Покровська та Мирнограда — це, на жаль, лише питання часу. Наразі головним завданням для ЗСУ є збереження особового складу.
«Нам треба думати, як звідти відводити війська і максимально зберегти наших солдат. Нам треба воювати далі, укріплювати лінію оборони. Передусім — це Костянтинівка та Дружківка, а також ще більші міста — Слов’янськ та Краматорськ, на яких зосередився противник», — зауважує Ігор Романенко.
Чому степи Запоріжжя та Дніпропетровщини — це пастка
Особливу тривогу викликає просування ворога на півдні. Захоплення більшої частини Гуляйполя відкриває окупантам шлях на Дніпропетровську область. Головна проблема полягає у ландшафті.
Донеччина: має щільну забудову та пагорби, що допомагає тримати оборону.
Запоріжжя та Дніпро: це «степова зона». Тут немає великої кількості населених пунктів або природних перешкод.
«Там ситуація ще гірша: чим зупинити ворога серед степу?» — ставить риторичне запитання генерал.
Експерт наголошує, що без негайної побудови надпотужних фортифікацій у відкритому полі, стримати російську техніку на підступах до Дніпра буде критично складно.
