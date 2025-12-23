Наступ Росії 2026 року: генерал назвав великі міста, які можуть бути під загрозою

Ігор Романенко

Реклама

Донецька область залишається епіцентром бойових дій, проте загроза поступово зміщується в бік великих промислових центрів України. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко попереджає: 2026 рік може стати визначальним для долі Запоріжжя та Дніпра.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Донеччина: які міста під ударом наступними

За словами експерта, окупація Покровська та Мирнограда — це, на жаль, лише питання часу. Наразі головним завданням для ЗСУ є збереження особового складу.

Реклама

«Нам треба думати, як звідти відводити війська і максимально зберегти наших солдат. Нам треба воювати далі, укріплювати лінію оборони. Передусім — це Костянтинівка та Дружківка, а також ще більші міста — Слов’янськ та Краматорськ, на яких зосередився противник», — зауважує Ігор Романенко.

Чому степи Запоріжжя та Дніпропетровщини — це пастка

Особливу тривогу викликає просування ворога на півдні. Захоплення більшої частини Гуляйполя відкриває окупантам шлях на Дніпропетровську область. Головна проблема полягає у ландшафті.

Донеччина: має щільну забудову та пагорби, що допомагає тримати оборону.

Запоріжжя та Дніпро: це «степова зона». Тут немає великої кількості населених пунктів або природних перешкод.

«Там ситуація ще гірша: чим зупинити ворога серед степу?» — ставить риторичне запитання генерал.

Експерт наголошує, що без негайної побудови надпотужних фортифікацій у відкритому полі, стримати російську техніку на підступах до Дніпра буде критично складно.

Реклама

Більше читайте у матеріалі: Війна-2026: експерт назвав стратегічну ціль Путіна та проаналізував, які міста під загрозою