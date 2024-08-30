Наступ Росії на Донеччині: як там відбувається евакуація та атака FPV-дрона на журналістів ТСН

Окупанти наступають на Донеччину.
У Донецькій області тривають тяжкі бої. Ситуація складна навколо Гродівки, Селидового, Українська, Галицинівки. У більшості цих шахтарських містечок вже немає світла, води та газу, проте досі живуть люди. Деінде навіть з дітьми. На свій страх і ризик — і волонтери, і державні служби щодоби намагаються вивезти людей.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.
Покровськ, Мирноград, Новоекономічне, Курахове, Гірняк, Селидове, Галицинівка — у кожен з цих населених пунктів Покровського району на Донеччині нині летять ворожі бомби та снаряди. І це — щоденні маршрути евакуаційних екіпажів на Донеччині.
Іван, Ярослав та Андрій — волонтерський екіпаж евакуаційного броньованого мікроавтобуса благодійного фонду “Діти нового покоління”. Вони самі місцеві. Більшість з Покровського району.
Тож питання, чи варто ризикувати й їхати за людьми — навіть не стояло.
"В першу чергу допомагати людям, тому що я сам з Покровська, і незрозуміло — завтра я можу опинитись в такій же ситуації", — каже Ярослав Чернишов, волонтер благодійного фонду “Діти нового покоління”.
Зазвичай вони мчать на максимальній швидкості по конкретних адресах, на прохання самих людей, що хочуть виїхати, чи їх родичів. Коли у бусі є вільне місце, кажуть волонтери, намагаються переконати у необхідності евакуації кожного, кого зустрінуть.
Одного дня одразу після прильоту рашистської півтонної коригованої авіабомби у Мирноград вони двічі виїжджали до міста. Третій за добу рейс був складним маршрутом — дорогою паралельно лінії фронту.
З півночі від самого ранку тривали масовані обстріли й штурми Галицинівки та Українська. Менше, ніж за півдесяток кілометрів від Гірника.
"Північні околиці селища Гірняк розташовані в умовному трикутнику: Селидове-Курахове-Карлівка. Звідси зараз триває евакуація людей, вже котру добу поспіль. Але от сьогодні ситуація дуже загострилася. Адже в Українську, який розташований буквально за лічені кілометри звідси, сьогодні зранку московити розпочали штурм. Те саме від самого ранку відбувається й у Селидовому", — каже кореспондент ТСН.
Вже коли волонтерський бус був майже заповнений людьми, Івану зателефонували з Цукуриного та Селидового. Хлопці вирішили, що гак у 15 хвилин стрімкої їзди вартий ще кількох врятованих родин.
За мить до повороту на Селидове маршрут довелося стрімко коригувати. Волонтерів та знімальну групу ТСН атакував FPV-дрон.
"Грубо кажучи, навкруги Селидового на відстані щонайменше до десятка кілометрів нині — небезпечна зона, де легко дістають ворожі FPV-дрони. Кілька подряпин на задніх дверцятах броньовика й трохи втрачених нервових клітин пасажирів. То були єдині втрати після атаки на волонтерський евакуаційний транспорт московитського FPV-дрона", — каже кореспондент ТСН.
Родину з дітьми із Селидового, де східні околиці другу добу поспіль штурмує ворожа піхота й засипає важкими снарядами артилерія, запевняє Іван, вони неодмінно заберуть вже наступним рейсом.
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