Наступ Росії на Донеччині: як там відбувається евакуація та атака FPV-дрона на журналістів ТСН

У Донецькій області тривають тяжкі бої. Ситуація складна навколо Гродівки, Селидового, Українська, Галицинівки. У більшості цих шахтарських містечок вже немає світла, води та газу, проте досі живуть люди. Деінде навіть з дітьми. На свій страх і ризик — і волонтери, і державні служби щодоби намагаються вивезти людей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Покровськ, Мирноград, Новоекономічне, Курахове, Гірняк, Селидове, Галицинівка — у кожен з цих населених пунктів Покровського району на Донеччині нині летять ворожі бомби та снаряди. І це — щоденні маршрути евакуаційних екіпажів на Донеччині.

Іван, Ярослав та Андрій — волонтерський екіпаж евакуаційного броньованого мікроавтобуса благодійного фонду “Діти нового покоління”. Вони самі місцеві. Більшість з Покровського району.

Тож питання, чи варто ризикувати й їхати за людьми — навіть не стояло.

"В першу чергу допомагати людям, тому що я сам з Покровська, і незрозуміло — завтра я можу опинитись в такій же ситуації", — каже Ярослав Чернишов, волонтер благодійного фонду “Діти нового покоління”.

Ярослав Чернишов

Зазвичай вони мчать на максимальній швидкості по конкретних адресах, на прохання самих людей, що хочуть виїхати, чи їх родичів. Коли у бусі є вільне місце, кажуть волонтери, намагаються переконати у необхідності евакуації кожного, кого зустрінуть.

Одного дня одразу після прильоту рашистської півтонної коригованої авіабомби у Мирноград вони двічі виїжджали до міста. Третій за добу рейс був складним маршрутом — дорогою паралельно лінії фронту.

З півночі від самого ранку тривали масовані обстріли й штурми Галицинівки та Українська. Менше, ніж за півдесяток кілометрів від Гірника.

"Північні околиці селища Гірняк розташовані в умовному трикутнику: Селидове-Курахове-Карлівка. Звідси зараз триває евакуація людей, вже котру добу поспіль. Але от сьогодні ситуація дуже загострилася. Адже в Українську, який розташований буквально за лічені кілометри звідси, сьогодні зранку московити розпочали штурм. Те саме від самого ранку відбувається й у Селидовому", — каже кореспондент ТСН.

Вже коли волонтерський бус був майже заповнений людьми, Івану зателефонували з Цукуриного та Селидового. Хлопці вирішили, що гак у 15 хвилин стрімкої їзди вартий ще кількох врятованих родин.

За мить до повороту на Селидове маршрут довелося стрімко коригувати. Волонтерів та знімальну групу ТСН атакував FPV-дрон.

"Грубо кажучи, навкруги Селидового на відстані щонайменше до десятка кілометрів нині — небезпечна зона, де легко дістають ворожі FPV-дрони. Кілька подряпин на задніх дверцятах броньовика й трохи втрачених нервових клітин пасажирів. То були єдині втрати після атаки на волонтерський евакуаційний транспорт московитського FPV-дрона", — каже кореспондент ТСН.

Момент "прильоту" російського дрона по знімальній групі ТСН

Родину з дітьми із Селидового, де східні околиці другу добу поспіль штурмує ворожа піхота й засипає важкими снарядами артилерія, запевняє Іван, вони неодмінно заберуть вже наступним рейсом.

Евакуація жителів Донеччини

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