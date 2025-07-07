Смерть ходить вулицями: військові та місцеві відверто розповіли, що відбувається у Костянтинівці

Війна Росії проти України / © ТСН

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Росіяни напередодні обстріляли знімальну групу ТСН. Журналістів врятувало диво і нині колеги оговтуються від пережитого.

Втім, як стало відомо, загинуло двоє місцевих мешканців. Уламками також побило військову машину, що вивозила нашу знімальну групу.

QR-код для ремонту авто 24 ОМБР у репортажі Руслана Ярмолюка з прифронтової Костянтинівки.

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QR-код для ремонту авто 24 ОМБР / © ТСН

У місті, яке постійно обстрілюють росіяни, у розбомбленій багатоповерхівці живе Людмила Андріївна. Її життєвий простір — кілька сотень квадратних метрів. Далеко ходити зась бо всюди лягають снаряди і бомби.

Віталій Петрович простягає для вітання скривлену руку. Вийшов на вулицю і попав під обстріл. Руку склали, але погано. Пенсіонер Віталій лишився один. Їхати нікуди і не має за що. Так і рахує ранки дожив і добре.

Велетенські обпалені кам’яні скелети — так виглядають багатоповерхівки. Без вікон з обваленими під’їздами і проваленим дахом. Без світла і води. Тут смерть ходить вулицями. І ніхто з місцевих жителів не знає коли його година. КАБи з неба розбивають усе.

Противник наступає на Костянтинівку з трьох сторін, намагаючись прорвати нашу оборону в Часовому Яру, Торецьку. КАБи по мирному населенню стають буденністю.

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“Намагаються бити по нашим тилам оскільки працюють без огляду на те, що тут місцеві жителі. За рахунок великої кількості боєприпасів вони можуть дозволити наугад влаштовувати такі авіаудари, які ми бачили”, - каже прес-офіцер 24 ОМБР Олег Петрасюк.

Навіть під час обстрілів місто живе. Пролітають поодинокі автівки, місцеві кудись поспішають, а в небі кружляють ворожі FPV-дрони і коректувальники.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 7 липня. Річниця удару по "Охматдиту"! Прощання з легендарною акторкою