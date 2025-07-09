Наступ Росії: військові відверто розповіли, що відбувається на Соледарському напрямку

Війна в Україні / © ТСН

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На Соледарському напрямку, що на Донеччині, ворог посилив штурми, тому для пілотів FPV робота є щодня. А ще вони полюють на техніку і ворожі гармати.

Про це йдеться у репортажі із Донеччини кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Збір на дрон / © ТСН

Пілоти FPV-дронів літають вдень і вночі в будь яку погоду. У цьому екіпажі всі бійці — колишні піхотинці. «Фанат» споряджаючий. Готує дрон до вильоту і підбирає боєприпас під завдання.

Більшість часу ці пілоти проводять під землею. У замкнутому просторі. Важко звикається, але це безпека пілотів, за якими ворог полює цілодобово. Якщо засікають нашу позицію летить усе — від дронів до КАБів.

Стежать наші пілоти і за піхотою противника і за технікою і за ворожими дронарями.



«Важче знайти в літній період, „зеленки“ багато, важко антену вичислити, бо восени кабелі висять на деревах. Простіше знайти. Знищили вже пристойно — пілотів так з десяток», — каже «Інтелігент».

Під землею час сповільнюється і день з ніччю перемішуються. Особливо, коли тривають піхотні штурми і треба постійно піднімати дрони у повітря. Про сон доводиться забути.

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З розвитком технологій літати стає дедалі важче нашим «ефпівішникам». Противник застосовує потужні станції РЕБ і так звані «штори».

На рахунку тільки цього екіпажу понад 15 гармат і два танки ворога. Хлопці молоді і всі колишні геймери. Мріють про той час коли літати чи воювати з можуть лишень у комп’ютерних іграх у себе вдома — у тиші і мирі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 6:00 новини 9 липня. МАСОВАНА КОМБІНОВАНА АТАКА! Повітряна тривога тривала ВСЮ НІЧ!