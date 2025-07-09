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- Ексклюзив ТСН
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Наступ Росії: військові відверто розповіли, що відбувається на Соледарському напрямку
Російські окупанти наступають на Донеччині. Їх стримують українські військові.
На Соледарському напрямку, що на Донеччині, ворог посилив штурми, тому для пілотів FPV робота є щодня. А ще вони полюють на техніку і ворожі гармати.
Про це йдеться у репортажі із Донеччини кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.
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Пілоти FPV-дронів літають вдень і вночі в будь яку погоду. У цьому екіпажі всі бійці — колишні піхотинці. «Фанат» споряджаючий. Готує дрон до вильоту і підбирає боєприпас під завдання.
Більшість часу ці пілоти проводять під землею. У замкнутому просторі. Важко звикається, але це безпека пілотів, за якими ворог полює цілодобово. Якщо засікають нашу позицію летить усе — від дронів до КАБів.
Стежать наші пілоти і за піхотою противника і за технікою і за ворожими дронарями.
«Важче знайти в літній період, „зеленки“ багато, важко антену вичислити, бо восени кабелі висять на деревах. Простіше знайти. Знищили вже пристойно — пілотів так з десяток», — каже «Інтелігент».
Під землею час сповільнюється і день з ніччю перемішуються. Особливо, коли тривають піхотні штурми і треба постійно піднімати дрони у повітря. Про сон доводиться забути.
З розвитком технологій літати стає дедалі важче нашим «ефпівішникам». Противник застосовує потужні станції РЕБ і так звані «штори».
На рахунку тільки цього екіпажу понад 15 гармат і два танки ворога. Хлопці молоді і всі колишні геймери. Мріють про той час коли літати чи воювати з можуть лишень у комп’ютерних іграх у себе вдома — у тиші і мирі.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 6:00 новини 9 липня. МАСОВАНА КОМБІНОВАНА АТАКА! Повітряна тривога тривала ВСЮ НІЧ!