Наступ Росії: військові відверто розповіли, що зараз відбувається на фронті та про розчарування у тилу

Війна в Україні / © ТСН

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Російські десантники на Соледарському напрямку намагаються штурмувати українські позиції. За однією хвилею накочується інша. Аби не допустити ворога до укріплень піхоти — починають працювати пілоти дронів та важка артилерія. Але і вона стала вразливою мішенню для противника, адже окупанти полюють за розрахунками гармашів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Колишній кондуктор тролейбусу вже 4 роки на війні. Родом з Чернігова. Там лишилась дружина та діти. У зеленій гущі від злих очей ворожих дронів — хлопці ховають свою «Наталку».

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«Доцент» — це історик за фахом, вчитель праці у школі і заряджаючий самохідної артилерійської установки на війни.

«В основному піхота штурмова. Відбиваємо штурми, вони люблять таку погану погоду. Зранку на мотоциклах, пішки, машинами всякими», — каже «Доцент».

На Соледарському напрямі російські десантники намагаються штурмувати позиції наших піхотинців. Пересуваються пішки та на мотоциклах. У цьому екіпажі воюють хлопці від 20 років до 45. Наймолодший — це командир гармати. Поки його однолітки насолоджуються життям, небо над їхньою головою тримає він.

Практично усі у цьому екіпажі з вищою освітою і всі контрактники і з бойовим досвідом АТО І ООС. Вони втомлені за ці роки війни проте не надломлені. Якби хлопців частіше змінювали особливо в піхоті, то і бажання воювати було б більше а «самоволок» — менше.

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«Тепер населення не розуміє, що таке війна. Може вже звикли. Таке відчуття, що деяке населення думає, що ця війна більше нам треба», — каже військовий «Історик».

Історик / © ТСН

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