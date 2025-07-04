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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
629
Час на прочитання
2 хв

Наступ Росії: військові відверто розповіли, що зараз відбувається на фронті та про розчарування у тилу

Українські військові розповіли про ситуацію на фронті та що їх розчаровує у тилу.

Автор публікації
Руслан Ярмолюк
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

Російські десантники на Соледарському напрямку намагаються штурмувати українські позиції. За однією хвилею накочується інша. Аби не допустити ворога до укріплень піхоти — починають працювати пілоти дронів та важка артилерія. Але і вона стала вразливою мішенню для противника, адже окупанти полюють за розрахунками гармашів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Колишній кондуктор тролейбусу вже 4 роки на війні. Родом з Чернігова. Там лишилась дружина та діти. У зеленій гущі від злих очей ворожих дронів — хлопці ховають свою «Наталку».

«Доцент» — це історик за фахом, вчитель праці у школі і заряджаючий самохідної артилерійської установки на війни.

«В основному піхота штурмова. Відбиваємо штурми, вони люблять таку погану погоду. Зранку на мотоциклах, пішки, машинами всякими», — каже «Доцент».

На Соледарському напрямі російські десантники намагаються штурмувати позиції наших піхотинців. Пересуваються пішки та на мотоциклах. У цьому екіпажі воюють хлопці від 20 років до 45. Наймолодший — це командир гармати. Поки його однолітки насолоджуються життям, небо над їхньою головою тримає він.

Практично усі у цьому екіпажі з вищою освітою і всі контрактники і з бойовим досвідом АТО І ООС. Вони втомлені за ці роки війни проте не надломлені. Якби хлопців частіше змінювали особливо в піхоті, то і бажання воювати було б більше а «самоволок» — менше.

«Тепер населення не розуміє, що таке війна. Може вже звикли. Таке відчуття, що деяке населення думає, що ця війна більше нам треба», — каже військовий «Історик».

Історик / © ТСН

Історик / © ТСН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 18:00 новини 4 липня. Переговори з Трампом! СТРАХІТТЯ у Києві | ОБМІН НАЖИВО

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Дата публікації
Кількість переглядів
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