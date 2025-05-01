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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Наступ з Білорусі 2025 року: експерт розповів, куди Путін тягне Лукашенка

У Білорусі заплановані військові навчання.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Володимир Путін

Володимир Путін

Планові військові навчання у Білорусі були заплановані на осінь 2025 року, але, звісно, що все може несподівано змінитися у будь-який момент. Адже Путін тягне Лукашенка у війну.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко.

За його словами, президент Білорусі Лукашенко «маневрує» вже четвертий рік. Він всіляко допомагає Путіну з озброєнням, технікою, надає аеродроми, навчальні центри для тренувань, лікує поранених росіян у шпиталях. Але цього Путіну замало.

«Маючи досвід співпраці з Північною Кореєю, російський диктатор прагне втягнути Білорусь у війну, точніше, в активні бойові дії. А Лукашенко, намагається цього уникнути, оскільки розуміє, чим для нього особисто це може закінчитися», — каже Ігор Романенко.

Раніше ми писали про те, що російські війська намагаються зайти до Дніпропетровської області з південного напрямку.

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