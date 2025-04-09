Наступ з Білорусі, мобілізація та СЗЧ: Сирський розповів, до чого готується Україна

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю окреслив ключові виклики, з якими стикається Україна у війні з Росією. Він розповів про загрозу можливого нового наступу з боку Білорусі, поточну ситуацію на фронті, плани щодо мобілізації, переваги українських систем РЕБ у боротьбі з керованими авіабомбами та про майбутнє розвитку безпілотної техніки.

Всі заяви Сирського — в ексклюзиві ТСН.ua.

Що відбувається на фронті

За словами Олександра Сирського, Росія продовжує стратегічну наступальну операцію, прагнучи захопити нові території.

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Ворог намагається розгромити українські війська та просунутися вглиб території, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. Крім того, окупанти прагнуть створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

"Ви ж бачите, що, незважаючи на всі переговори, ми спостерігаємо лише збільшення інтенсивності наступальних дій", — наголосив Сирський.

Чи є загроза з боку Білорусі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський не виключає, що масштабні навчання "Захід-2025", які відбудуться восени цього року в Білорусі за участі російських військ, можуть слугувати прикриттям для створення нового ударного угруповання.

"Всі навчання мають якусь мету. І одна з таких цілей — це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ", — сказав Сирський.

Він нагадав, що саме під виглядом навчань Росія розміщувала свої війська в Білорусі напередодні вторгнення в Україну 2022 року.

Чи здатна Україна впоратися без підтримки США

Сирський зазначив, що підтримка партнерів має "вирішальну роль", проте Україна вже демонструє суттєві успіхи у власному виробництві озброєнь.

"Підтримка партнерів, звичайно, має вирішальну роль. Особливо, коли нам допомагали Сполучені Штати Америки. Зараз допомога з боку Сполучених Штатів зменшилась. І основна допомога йде від наших партнерів у Європі", — заявив Сирський.

Він зазначив, що Україна має розраховувати і "на свої сили".

"І ми маємо успіхи у виробництві артилерії. Доволі суттєві успіхи у РЕБі. Ми прогресуємо — вже партнери вивчають наш досвід. БпЛА, знову ж таки. Стільки моделей, типів різних БпЛА, які уражають противника і на тактичному, і на оперативному, і на стратегічному рівні", — підкреслив головнокомандувач.

На запитання, чи впорається Україна у разі повного зупинення американської допомоги, командувач відповів: "Так, звичайно. Але партнерська підтримка обов’язкова".

Сирський анонсував нову "зброю паритету" проти КАБів Росії

Україна активно нарощує потенціал для протидії російським авіабомбам (КАБам), а також робить технологічний прорив у сфері дронів, зокрема FPV на оптоволокні.

"По-перше, кожна дія має контрдію. Якщо вони використовують свої КАБи, ми повинні також використовувати наші GBU, наші керовані бомби. І ми використовуємо цю зброю і нарощуємо масштаб її використання", — сказав Сирський.

За його словами, українські Повітряні сили вже завдають відчутних ударів, а росіяни зазнають втрат. Водночас українські системи наведення демонструють кращу ефективність, а засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) здатні порушити траєкторію польоту російських авіабомб.

Скільки солдатів потрібно мобілізувати Україні щомісяця

За словами Олександра Сирського, озвучена президентом Володимиром Зеленським цифра в 30 тисяч мобілізованих щомісяця відповідає нинішнім потребам українського війська й має бути збережена.

"Президент озвучив цифру, яку він озвучив. І це дійсно та цифра, якої ми повинні дотримуватися", — наголосив Сирський.

Чи покращилася ситуація із СЗЧ

Ситуація із СЗЧ покращилася після того, як кримінальне покарання за самовільне залишення частин було відкладене у разі повернення на фронт.

"Військовослужбовців почало повертатися значно більше, і багато з них дуже якісно воюють, показують непогані результати", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський додав, що повернулися на фронт тисячі бійців.

Яким буде кінець війни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що для нього означає перемога України та які варіанти завершення війни він вважає можливими.

"Справедливий мир — це коли ми вийшли на кордони, підняли прапори. І це завдання максимум", — наголосив Сирський.

Водночас він визнав, що реалістичний сценарій може мати інший вигляд.

"Коли ворог залишить нашу територію. Не знаю, в який спосіб. Чи військовим шляхом. Але ми робимо все, щоб це сталося", — зазначив він.

Сирський підкреслив, що Україна має стояти на міжнародно визнаних кордонах, а яким чином це буде досягнуто — військовими діями чи дипломатичним шляхом за підтримки партнерів — це вже інше питання.