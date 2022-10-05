"Наступ ЗСУ буде на Сватове": аналітик пояснив, чим важливе це місто

Звільнення Сватового і Старобільська – ключ до деокупації Сєвєродонецька та Лисичанська.

У межах деокупації Луганської області подальший наступ українські війська проводитимуть на окупантів у Сватовому. Це місто відкриває контроль над оперативними просторами.

Про це військовий аналітик Ігаль Левін розповів у ефірі "1+1" у межах телемарафону.

"Зараз найголовніше (на Луганщині – ред.) – це Сватове. Я майже впевнений, що наступ буде на Сватове. Це, звісно, буде не наступ в лоб, буде охоплення міста", – прогнозує експерт дії ЗСУ.

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"Треба розуміти, що Сватове – ключовий пункт. Він відкриває контроль над оперативними просторами, зокрема й степами, які ведуть до Старобільська. Сватове і Старобільськ – це головні вузлові точки там, логістичні точки, головні опорні точки", – пояснив Левін.

Окрім того, він зауважив, шо саме під Сватове окупанти кинуть "свіжих" мобілізованих росіян.

"Тому, коли ми говоримо про звільнення Сєвєродонецька, Лисичанська, то ключ до цього – це Сватове і Старобільськ", – зазначив аналітик.

Нагадаємо, 5 жовтня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про офіційний старт декупації Луганщини. Так, українські війська вже підняли національні прапори в деяких населених пунктах області.

Зауважимо, за оцінками радника Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ мають всі шанси отримати перемогу у Сватовому. Проте до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська ще далеко.

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