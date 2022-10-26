Наступ ЗСУ на Херсон, третій етап війни та стан армії РФ: головне з інтерв'ю Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про перебіг війни, ситуацію на Херсонському напрямку та пояснив, чому сповільнився наступ на Херсон та чому саме зараз необхідна ізраїльська система "Залізний купол".

ТСН.ua зібрав основні тези з інтерв'ю очільника українського оборонного відомства Fox News.

Перебіг війни

За словами міністра оборони, наразі Україна перебуває на третьому етапі війни. Першим був - зупинити російські війська, другим - стабілізувати ситуацію. Третій передбачає поступове звільнення території України.

Наступ на Херсон

Так, Резніков пояснив, чому сповільнився наступ на Херсон. За його словами, погодні умови сповільнили наступ Збройних сил України, оскільки на півдні постійно йдуть дощі. Водночас українські військові продовжують деокуповувати території України кілометр за кілометром.

"Просто зараз через погодні умови, я маю на увазі дощі, це трохи нас уповільнило, але ми використовуємо тактику звільнення наших сіл крок за кроком і кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити", - заявив міністр.

Ситуація на Херсонському напрямку

За словами Резнікова, у Херсоні ЗСУ взяли під контроль усі переправи. Вивести війська з міста, як це Росії вдалося зробити на Харківському напрямку, вони не зможуть, оскільки ЗС РФ опинилися в "пастці". Він додав, що сумнівається, що російські війська вестимуть вуличні бої.

"Сумніваюся, що росіяни вестимуть вуличні бої, для них це - не оптимальний варіант. Ми контролюємо всі мости на річці Дніпро, використовуючи HIMARS та іншу артилерію. Для них залишатися у Херсоні ризиковано, оскільки втекти, як вони це зробили в Ізюмі, в них не вийде", - сказав керівник українського оборонного відомства.

Про армію РФ

Міністр оборони України заявив, що російська армія виявилась "паперовим тигром". Українські військові на полі бою показали, що насправді російська армія не є другою за силою у світі.

Резніков зазначив, що до початку вторгнення в силі російської армії майже ніхто не сумнівався і багато хто давав Україні 72 години до капітуляції. Зокрема за цей час влада в Україні вже мала бути повалена.

"Це не друга армія світу, а "паперовий тигр", - наголосив очільник Міноборони України.

Паперовий тигр - старий китайський фразеологізм, який використовують на позначення чогось небезпечного тільки з вигляду, але насправді негрізного.

Про ізраїльський "Залізний купол"

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що саме зараз Україна потребує ізраїльську систему "Залізний купол", оскільки Росія продовжує свій терор і щодня атакує об'єкти критичної інфраструктури.

"Існує багато суперечок про те, чи підходить Україні "Залізний купол", чи – ні. Однак в одному можна бути впевненим на 100 відсотків – встановлення такої чи аналогічної системи протиповітряної оборони врятувало б життя багатьом людям та захистило б велику кількість інфраструктурних об'єктів", - зазначив він.

Міністр оборони також підкреслив, що "Залізний купол" допоміг би ефективно протидіяти дронам-камікадзе іранського виробництва.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не хоче віддавати Херсон, оскільки це буде серйозна репутаційна втрата для Кремля. Саме тому останнім часом російська армія стягує туди сили та мобілізованих. Водночас на думку експертів, рано чи пізно російським окупантам доведеться піти з міста.

Такої ж думки і офіційні особи США. Там вважають, що просування України незабаром може змусити російські війська в Херсоні відійти, повернувши більшу частину міста під контроль України.

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