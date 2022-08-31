Наступ ЗСУ на півдні: Жданов розповів, що роблять окупанти, та які бої там тривають

ЗСУ ведуть штурмові дії, а окупанти намагаються повернутися до позицій, які були до 29 серпня.

Про в інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Зараз ідуть позиційні бої у тому сенсі, що ми намагаємося перевірити на міцність оборону противника, тобто ведемо штурмові дії, а вони ж (росіяни – Ред.) ведуть штурмові дії, намагаючись відновити те положення, яке було до 29 серпня. Тому там сьогодні ідуть запеклі позиційні бої", - сказав Жданов.

Але загалом, за словами Жданова, україньске військове командування веде планомірне і методичне знищення цього ворожого угрупування.

"Лише наша артилерія понад 200 вогневих завдань виконала за добу. Працює наша авіація, як армійська, так і фронтова, так що ми максимально завдаємо ураження. Також ми не залишаємо без уваги мости і переправи через річки, як через Дніпро, так і через Інгулець. Так що саме там, я б сказав, що активність бойових дій, можливо, навіть перевищує активність бойових дій на Донецькому напрямку", - сказав Жданов.

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