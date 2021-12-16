Наступила на ногу: на Рівненщині у караоке-барі через танці жінка жорстоко відлупцювала іншу відвідувачку

Наступила на ногу: на Рівненщині у караоке-барі через танці жінка жорстоко відлупцювала іншу відвідувачку

Підозрювана повинна заплатити потерпілій майже 30 тис. моральної та матеріальної компенсацій.

У м. Вараш Рівненської області жінка в караоке-барі жорстоко відлупцювала іншу відвідувачку, бо та під час танців наступила їй на ногу.

Про це йдеться у вироку Кузнецовського міського суду Рівненської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, 7 липня 2021 року жінка відпочивала у караоке-барі. Там під час танців потерпіла наступила їй на ногу. Це розлютило підозрювану і вона розбила на її голові склянку, а після цього ще і порізала незнайомку склом. Постраждалій викликали швидку і вона звернулась до поліції. Медики діагностували у потерпілої травми середньої тяжкості.

Підозрювана свою вину визнала. Вона розповіла, що бійка почалась через те, що потерпіла наступила їй на ногу.

Слідство встановило, що жінка, яка напала на потерпілу, в той день випила три склянки пива. Також суд врахував і те, що підозрювана виховує трьох дітей. А тому її визнали винною за ч.1 ст.122 КК України та присудили 2 роки позбавлення волі. Проте суд звільнив жінку від відбування покарання, встановивши іспитовий термін. Підозрювана повинна заплатити потерпілій 9751 грн матеріальної компенсації та 20 тис. грн моральної.

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