“Наступна ціль ворога — відкриті розподільчі пристрої АЕС”: експерт попередив про "величезну небезпеку"

Наступною ціллю для російської армії можуть стати відкриті розподільчі пристрої на атомних електростанціях в Україні, які досі не мають захисту. Російські пропагандисти вже обговорюють це на телебаченні.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Марії Васильєвій для проєкту “Ремарки”.

За його словами, це легка ціль для ворога — пристрої навіть видно на гугл-мапі.

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“Поки що московити не атакували самі відкриті розподільчі пристрої. Вони фізично розташовані на певній відстані від реакторів. Чесно, їх видно на гугл-мапі, тому ми зараз жодних таємничих секретів не обговорюємо. Їх видно у відкритому доступі, ви можете це подивитися. Так от їх поки що не атакували. Але при цьому на московитському телебаченні зараз останні два-три тижні дуже активно обговорюється тема атак цих об’єктів. Вона обговорюється на телебаченні їх “військовими експертами”, в певних блогах”, — розповів Харченко.

Експерт вважає, що росіяни готують підґрунтя до того, що будуть атакувати ці об’єкти в Україні.

“А в нас є велика проблема в тому, що в цих об’єктів немає захисту. На відміну від підстанцій “Укренерго”, де не 100%, в процесі будівництва ще багато об’єктів, частина побудована — частина добудовується, налагоджений механізм, як швидко відпрацьовувати будь-які враження, яким чином усувати наслідки. В “Енергоатома” всього цього немає. Це питання до міністра енергетики, до того, як власне була побудована робота міністерства з “Енергоатомом”. І знову ж таки, причин може бути багато, я не готовий коментувати це зараз, я не готовий відповідати вам за міністерство, але це їхня відповідальність — забезпечити будівництво захисту на ключових об’єктах”, — зазначив Харченко.

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