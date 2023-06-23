Наступна - "Звіринецька": коли остаточно в Києві перейменують дві станції метро

В метрополітені кажуть, що потрібен час, аби замінити всі старі таблички та лінійні схеми.

В Києві ще у травні було офіційно перейменовано дві станції столичного метрополітену. Рішенням Київради станції "Площа Льва Толстого" та "Дружби народів" від 18 травня мають називатися "Площа Українських героїв" та "Звіринецька" відповідно.

Від часу перейменування минув уже понад місяць, але на станціях залишаються старі назви, а також їх по-старому оголошують у вагонах метрополітену.

Сайт ТСН.ua поцікавився в Київському метрополітені, коли ж почнуть змінювати навігацію в підземці, прибирати старі й оголошувати в вагонах нові назви.

Станція метро "Дружби народів" називатиметься "Звіринецькою" на честь історичної назви місцевості Києва Звіринець, відомої ще від часів Київської Русі.

Станція "Площа Льва Толстого" отримала нову назву "Площа Українських героїв" на честь українських героїв різних поколінь.

Що саме зміниться в метрополітені?

"Фахівцями підприємства здійснюється робота з підготовки плану заходів перейменування станцій метрополітену після отримання рішень Київради щодо перейменування двох станцій Київського метрополітену. Наразі цей план фіналізується, оскільки перейменування одразу двох станцій метрополітену, одна з яких - пересадковий вузол, є досить тривалим і масштабним проєктом", - повідомив сайту ТСН.ua Дмитро Пінчук, заступник начальника КП "Київський метрополітен".

За його словами, зміни в підземці стосуватимуться візуальної та звукової інформації:

візуальної інформації на станціях та у рухомому складі, а це - загальні схеми метрополітену та лінійні схеми Оболонсько-Теремківської та Сирецько-Печерської ліній метрополітену, навігаційні покажчики;

звукової інформації в рухомому складі.

Коли зникнуть старі назви?

"Загалом це тривалий процес, до якого залучаються кілька структурних підрозділів підприємства, пасажири бачитимуть зміни поступово, завершити цей процес планується до кінця третього кварталу поточного року (тобто до кінця вересня - авт). Зазначимо, що частину робіт можливо проводити лише в нічну зміну", - додає Дмитро Пінчук.

До речі, нові назви станцій буде озвучувати диктор компанії "Tak Treba Production", яка є партнером КП "Київський метрополітен" в озвучуванні від 2018 року.

Ціна питання

"Водночас зазначимо, що витрати на заміну візуальної інформації на станціях та в рухомому складі, технологічному обладнанні будуть відомі після проведення всіх необхідних робіт", - додає Пінчук.

Цікаво, що 2018 року на перейменування станції метро "Петрівка" на "Почайну" з міського бюджету було витрачено 419 тисяч гривен. Тож перейменування двох нових станцій коштуватиме набагато дорожче.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про зупинку руху поїздів метро в Києві на зеленій гілці підземки.

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