Наступні 50 днів можуть бути найважчими для України: Жданов розповів, чого чекати від Росії

Володимир Путін, Олег Жданов / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп ввечері 14 липня оголосив про домовленість з НАТО про передачу Україні нового пакета озброєння. Трамп дав Путіну новий дедлайн: якщо РФ не укладе з Україною угоду за 50 днів, він накладе вторинні санкції, які вдарять по бюджету країни-агресорки.

Деякі військові експерти припускають, що найближчі два місяці будуть дуже важкими: Росія показуватиме максимум, на що здатна. Чого чекати від ворога в наступні 50 днів на фронті та в тилу — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів Олег Жданов.

На його думку, Трамп знову підігрує президенту РФ Володимиру Путіну:

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«Як Путін сказав, так Трамп і зробив. Справа у тому, що телефонна розмова сталася між ними аж 3 липня. Так що відтоді треба рахувати 60 днів, як і було заявлено».

Це ще раз підтверджує припущення, що Трамп повністю залежний від Путіна, каже Олег Жданов.

«Путіну треба два місяці. Він розраховує на те, що за ці два місяці він виконає всі політичні завдання, які він поставив перед цією операцією.

Це, можливо, пов’язано з тим, що він не володіє остаточною чи достовірною інформацією, що реально коїться на полі бою», — розповів експерт.

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Влітку можлива ескалація війни в Україні

За словами Олега Жданова, у найближчі 50 днів дійсно можлива активізація Росії в усіх сферах.

«На жаль, літо може бути спекотним в плані бойових дій. Тому що російські командири, генералітет будуть намагатися виконати такі завдання, які Путін поставив, тому що від цього буде залежати їх кар’єра і подальше життя. Путін сьогодні розвернув чистку апарату чиновничого. До генералів трошки підібралися в 2022-2023 роках, але зараз після уходу Шойгу трошки залишили їх в спокої. Вони дивляться, як там арештовують інших чиновників, як іноді міністри чи чиновники виходять в вікно „подихати“ з 16-го поверху, або нагородний пістолет виявляється заряджений з одним патроном. Так що я думаю, що генерали будуть намагатися викласти максимум зусиль», — вважає Олег Жданов.

У серпні ми очікуємо, що в угруповання російських військ може влитися до 160 тисяч військових, каже експерт.

«Це той призов, який вони зараз зібрали. 1 липня він закінчився. І вони зараз частину призовників одразу поставлять в стрій, тому що в них дозволено підписувати контракт з першого дня після прийняття присяги. А частину контрактників вони вигрібуть остаточно з усіх пунктів постійної дислокації, замінять на тих строковиків, які не погодилися одразу підписувати контракт. Так що приблизно 100-120 тисяч, я думаю, що вони будуть здатні перекинути на територію нашої країни», — каже Олег Жданов.

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Крім того, за його словами, в серпні може бути вирішено питання щодо прибуття до Росії військових з Північної Кореї.

«А їх планується, відповідно до інформації, якою ми володіємо, застосовувати в якості охорони і оборони державного кордону РФ. Це ще вони можуть замінити ті війська, які там Росія утримує в кожній з прикордонних областей. Інформаційний супровід будь-яких дій РФ завжди був, і є, і буде. Так що нам треба очікувати збільшення інтенсивності саме бойових дій», — вважає Олег Жданов.

Чи здатна РФ посилити обстріли України

Посилити інтенсивність обстрілів України Росії буде складніше, каже експерт.

«У тому сенсі, що є обмеження по наявності ракет і по наявності пускових установок чи носіїв цих ракет. Тому якщо і будуть обстріли, то навряд чи вони можуть суттєво збільшити їхню інтенсивність. Вже третю добу підряд вони фактично, скажімо так, здійснюють доволі повільні обстріли. В неділю 60 „Шахедів“ було, в понеділок було трошки більше —160. Але не 200, не 300, не 500. Інтенсивність, вона приблизно залишиться такою, як вона є. Вони будуть зараз накопичувати і десь за одну-дві доби ми можемо очікувати черговий масований шахедно-ракетний удар», — вважає Олег Жданов.

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Водночас російська армія не припиняє обстріли українських міст ні на день, щоб тримати суспільство у напрузі, каже експерт.

«Це вже називається турбуючий вогонь. Таким чином вони просто психологічно виснажують населення. Тиск буде всебічний.

Російська військова машина, включаючи пропагандистську машину, вона буде працювати на повну потужність. Що зробив Дональд Трамп? Він фактично сказав Путіну: ну роби що хочеш, через 60 днів там подивимось, що далі будемо робити. Він дав йому карт-бланш на завоювання нашої країни, чи на знищення нашої країни. Що і як Путін зможе втілити в життя», — вважає Олег Жданов.

Раніше ми писали, що CNN оцінило, чим є 50 днів Трампа для Путіна, — зеленим світлом для наступу РФ чи кроком до завершення війни.

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