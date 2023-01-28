Наступні - F-16: експертка пояснила, наскільки важко Україні буде отримати винищувачі

Альона Гетьманчук припускає, що сьогодні, цілком можливо, з'являться військові експерти, які будуть якимось чином посилювати позицію Білого дому, розповідаючи, що літаки F-16 - це не те, що нині потрібно Україні.

Україні може бути непросто отримати винищувачі F-16, оскільки з боку Білого дому відчувається брак довіри до української військової експертизи, до експертизи військового керівництва нашої країни.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

"Те, чого я боюсь, і воно може відбутись, це те, що наші партнери будуть нам доводити, що винищувачі нам, насправді, не потрібні, що вони не відіграють ключової ролі. І вже були такі сигнали. Ми пам'ятаємо історію, коли наші польські партнери готові були передати свої МІГи в обмін на американські літаки, і тоді підключились деякі генерали, близькі до Білого дому, які пояснювали, що насправді Україні літаки не потрібні", - зазначила вона.

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Гетьманчук припускає, що сьогодні, цілком можливо, теж з'являться військові експерти, які будуть якимось чином посилювати позицію Білого дому, розповідаючи, що літаки F-16 - це не те, що потрібно Україні.

"І сьогодні позиція американського уряду щодо постачання зброї зводиться до того, що вони нам дають те, що дійсно потрібно, з їхньої точки зору, під час саме цієї фази війни, а не те, що хоче Україна. І тут, власне, відчувається брак довіри до нашої військової експертизи, до військової експертизи нашого військового керівництва. І дуже сподіваюся, що цей підхід все ж таки зміниться, тим паче, що ми вже неодноразово демонстрували, що ті запити, які ми робили, які задовольнялись американською стороною, озброєння, яке ми отримували, як результат тих запитів, воно, дійсно, мало серйозний ефект на полі бою і, дійсно, призводило до наших перемог і деокупації наших територій, звільнення наших земель і звільнення наших людей, які там живуть", - наголосила вона.

Крім того, Альона Гетьманчук наголосила ще на одному важливому моменті. Вона переконана, український військових потрібно вже зараз навчати управляти винищувачами F-16.

"Тут як і з танками: до того, як має бути оприлюднене політичне рішення, то, звісно, важливо вже починати навчати. І, наприклад, американські законодавці, Конгрес, забивали певну суму коштів для навчання наших пілотів на F-16 в бюджет. Тобто вже потрібно було б це продумувати і навчати. Так само, як і навчати на Leopard-2 потрібно було набагато раніше, але всі чомусь чекають політичного рішення, щоб взагалі розблокувати це питання, і тоді вже навчати. А це все уповільнює, звичайно, процес", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 20 січня голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра повідомив, що уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд.

Після цього радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що питання з F-16 розблоковане. За його словами, США не заперечуватимуть проти надання Україні цих винищувачів з боку Нідерландів, але ще рано говорити, коли і скільки сучасних літаків буде передано.