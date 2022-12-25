Наступник Путіна буде згоден на все: астролог Влад Росс назвав його прізвище

Відомий укладач гороскопів вважає, що мер Москви Сергій Собянін був би найкращим лідером Росії після її поразки у війні.

Астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua заявив, що у 2023 році він не бачить такої країни як Російська Федерація і правління Путіна. При цьому він назвав прізвище бажаного для України та цивілізованого світу наступника російського президента.

“Є така людина, яка не сильно вляпалася в це лайно — це мер Москви Собянін. Під нього можуть всі підлаштуватися. Якщо він прийде до влади, він абсолютно відмовиться від претензій на Крим і скаже, що ми на все згідні, тільки заберіть проти нас санкції. Ми навіть вам віддамо Путіна”, - спрогнозував астролог.

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За словами Влада Росса, дуже важливо, щоб переміг саме Сергій Собянін, оскільки “із цієї клоаки, всіх цих змій та скорпіонів” він є найбільш пристойним російських лідером.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, Влад Росс також спрогнозував, що після ліквідації російського диктатора Володимира Путіна РФ почне руйнуватися через громадянську війну у країні.

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