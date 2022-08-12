Наступник Жириновського: яку роль у Кремлі виконує вічно "синій" Мєдвєдєв

Сьогодні із вуст Медведєва лунає те, що не наважується публічно заявити Путін.

Путін перестав казати, що в Україні розгул нацизму, а під час його останнього публічного виступу взагалі жодного разу не промовив назву нашої держави. Натомість свій рот дедалі частіше відкривав Дмитро Медведєв. Лише за місяць той пригрозив українцям судним днем, а Володимира Зеленського порівняв із Гітлером.

Що ж насправді відбувається за Кремлівською стіною, йдеться в ТСН.

В окупованому Криму розпочався сезон "гарячих турів" – накрило Новофедорівку, де розташований військовий аедром. Тут армія Росії розміщувала стратегічну авіацію.

За даними супутника, за 4 години до вибухів на летовищі перебувало десяток винищувачів та бомбардувальників. Вони відпочивали після чергового бомбардування українських міст. Не встигли клуби диму піднятися в повітря, як пропагандистка Скабеєва написала, що це атака українських збройних сил.

Ще одна кремлівська пропагандистка спростувала допис Скабеєвої, заявививши, що все це насправді диверсія.

І от тут в інформаційне поле мала б вибігти людина, яку колись називали російським президентом. Дмитро Мєдвєдєв у день "кримської бавовни" неначе набрав у рота морської води. І це дивно – бо напередодні він грізно стукав себе в груди.

Але в день самоспалення військового аеродрому цього яструба війни фіксують у глибокому російському тилу. Зненацька той інспектує військову частину – максимально віддалену від кримських вибухів.

Це звідти зроблена епічна світлина із біноклем. Якщо придивитися уважно: Мєдвєдєв дивиться у майже повністю прикритий окуляр. Такий собі погляд у темряву

Чому варто і потрібно розбирати сьогоднішне мовчання Медведева? Бо після того як помер головний корисний ідіот Путіна – Жириновський, саме Мєдвєдєв зайняв цю вільну нішу.

Без Жириновського Кремль відчував себе некомфортно. Причому настільки, що нестачу неадекватного контенту для "руского міра" почав заповнювати особисто Путін.

Але чим довше війна, тим менше в Кремлі сп’яніння від "піррових перемог". Путін, від стадії візьмемо Київ за кілька днів дійшов до того, що на своєму останньому публічному виступі в Санкт-Петербурзі ні разу не обмовився про Україну.

Та "рускій мір" неможливий без глашатаїв, що обіцяють ріки крові й постійних реляцій про російську велич. Тож пропорційно мовчанню Путіна свій рот здав в оренду Мєдвєдєв.

Іноді, звісно його рот та руки настільки непідконтрольні голові, що згодом доводиться виправдовуватися мовляв – писав не я, а сторінку зламали хакери

Сьогодні із вуст Медведєва лунає те, що не наважується публічно заявити Путін. Ось наприклад звинувачення прем’єр-міністра Естонії у нацизмі. Все через те, що естонець закликав ЄС обмежити росіянам відвідини Європи. Зокрема, аби ненароком Путін не отримав приводу йти "рятувати" російськомовних.

Перед цим Мєдвєдєв намагався оприлюднити хворобливу маячню, що риторика українського президента близька до Гітлера.

Та зовсім не зважати на це було б помилкою. Історія з Жириновським доводить , що навіть найідіотичніші ідеї можуть стати реальною основою російської політики. А вже в лютому ці наративи слово в слово повторив і Путін.

Що ж до Мєдвєдєва , то цей пацієт побував навіть на посаді голового лікаря кремлівсьої божевільні. Чию маячню він транслює, одразу й не скажеш. А ось коли він змовкає – стає ясно, ЗСУ варто продовжити лікування.

Раніше ексдепутат Держдуми РФ розповів про постійні пиятики Медвєдєва.

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