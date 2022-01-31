Наступний етап боротьби із пластиковими пакетами: що і на скільки здорожчає від завтра

Наступний етап боротьби із пластиковими пакетами: що і на скільки здорожчає від завтра

Повністю пакетики мають зникнути вже від березня.

Уже майже два місяці, як українці сплачують за поліетиленові пакети в супермаркетах. Їхню ціну магазини визначають самостійно, і продають здебільшого в межах 10 копійок, це за звичайні тоненькі пакетики. Проте вже від завтра починають діяти нові ціни на пластикові пакети.

Про це йдеться в «Сніданку з 1+1».

Через доволі демократичні цінники від звички користуватися пакетами чимало людей відмовлятися не збираються, бо зараз ціна від 6 до 12 копійок.

Ті, хто продовжують купувати пакети, протягом останніх днів насторожилися, адже в Інтернеті почали з’являтися заголовки про здорожчання пластикових пакетів від 1 лютого. Ціна на них нібито має підскочити від 2 до 3 гривень. Більшість ЗМІ посилалися на сайт уряду, але у Міндовкіллі пояснюють.

«Від першого лютого фактично вводиться в дію постанова Кабміну щодо встановлення мінімальної ціни на пластикові пакети товщиною вище 50 мікрон - це, зазвичай, пластикові пакети, які ми звикли бачити на касі, великі, грубі, і фактично вони ніколи безплатно не розповсюджувалися. Вони завжди продавалися за певні кошти», - кажуть у відомстві.

Тож великі пакети отримали фіксовану мінімальну ціну - не менше як три гривні, а у варіанті без ручок - на гривню менше.

Щодо тонких маленьких пакетів, вони дорожчати вже не будуть, адже 10 березня їх взагалі планують заборонити. У магазині в них можна буде покласти лише м'ясо, рибу чи крупи. Це буде вже другий етап відмови від пластикових пакетів.

Третій етап буде вже 2023 року. Тоді пластикові пакети заборонять повністю. Їх мають замінити на більш екологічні, які не будуть шкодити довкіллю. За розповсюдження пластикових пакетів як платно так, і безоплатно, штрафуватимуть. Максимальна сума штрафу – 17 тисяч гривень. Якщо ж порушення виявлять повторно, то штраф збільшать вдвічі - до 34 тисяч.