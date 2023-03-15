Наступний контрнаступ буде унікальним: експерт заінтригував можливими діями ЗСУ

Україна активно готується до контрнаступу, для якого Польща готова піти на безпрецедентний крок і передати свої винищувачі МіГ-29. А оскільки авіація — це зброя, яка змінює правила боїв, Україна дуже потребує потужних літаків — F-16, F-15. Завдяки ним ЗСУ зможуть ефективніше знищувати ворога, особливо, коли йдеться про перехоплення крилатих ракет.

Про це розповів військовий експерт Петро Черник.

"Я не маю сумніві стосовно того, що буде контрнаступ. Питання лише коли. По-справжньому великі операції потребують абсолютної тиші. Ніхто не бачив Харківської операції, але вона все ж таки склалася. Я впевнений, що наступна успішна українська наступальна операція обов’язково буде. Чехи та поляки передали нам кілька літаків. Але насправді авіація — це зброя, яка змінює правила бойовища. Ще Уінстон Черчилль казав, що авіація — це кавалерія сучасності. З того часу нічого не змінилося", - сказав Черник.

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Експерт пояснює, що МіГ-29 є аналогом F-16, але останній значно потужніший. За його словами, Україні потрібні саме F-16, F-15.

"Це серйозно покращить знищення ворога, особливо у частині перехоплення аеродинамічних цілей, я маю на увазі крилаті ракети. Ці літаки можуть за ними полювати. F-16 — унікальна, серйозна і дуже якісна машина", - додав він.

Черник нагадав, що нам уже задекларували передачу планетних бомб JDAM GBU-31, GBU. Саме у МіГ-29 вони будуть застосовуватися.

"Плюс якщо розглядається питання інтеграції Сполученими Штатами ракети класу "повітря-повітря" AIM-120, то це обов’язково буде зроблено. Це завдання ударів до 160 км, навіть трохи більше, в залежності від комплектації. Це, направду, не можна скасувати. Але тут якраз і є невеликий конфлікт старішої техніки і дещо новішої зброї. Це, попри те, що польські літаки дуже серйозно прокачані саме за натівськими технологіями. В загальному підсумку — зброї багато не буває. Все, що дають, треба брати", - наголоси Черник.

Петро Черник зазначив, що наступна виграшна стратегія буде на 100% унікальною, яку ми зараз спрогнозувати не можемо.

"Моя власна філософія перемоги — терплячка і здоровий глузд. Хто краще приховає свої наміри, той і буде мати кращу динаміку на бойовищі", - додав він.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що на Україну чекає важка боротьба з окупантами РФ навесні та влітку 2023-го. Штати обіцяють допомогти Києву вирішити проблему боєприпасів.

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Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що ключові події у війні мають статися вже 2023 року. Однак це має бути несподіванкою для ворога, тому сьогодні важливо менше говорити про майбутній контрнаступ ЗСУ, щоб мінімізувати ризики.

Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь вважає, що війна зараз перебуває у критичній точці.

А полковник Збройних сил Польщі Анджей Кручинський каже, що вирішальними будуть наступн і тижні. На його думку, Україна матиме перевагу, оскільки російська техніка застаріла, але щоб переломити ситуацію ЗСУ потрібно знайти слабкі місця суперника.

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