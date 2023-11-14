Наступний рік стане вирішальним у війні: у Зеленського заговорили про переламний момент

На Заході все частіше говорять про затяжну війну в Україні. І тут йдеться навіть не про місяці чи рік-два, а про цілих п’ять.
Нещодавно статтю із доволі безрадісними висновками щодо війни в Україні випустило видання The Economist. Натомість на Банковій запевняють, що більша частина війни вже позаду, а 2024-й рік буде визначальним.
Що непокоїть західні еліти та чому їх оцінки не співпадають із заявами Офісу президента, розбиралися журналісти ексклюзиву TSN.UA.
Аналіз резонансної статті в The Economist
“Зараз невеселі часи”. Саме так починається стаття The Economist і одразу стає зрозуміло, що позитивного в ній буде небагато. Ну і логічно, бо вона про війни: про Україну та Ізраїль. А ще про Захід та як йому діяти в цій ситуації. Автори статті розглядають різні сценарії, утім беззаперечно визнають, що часи зараз важкі.
"Якщо війна в Україні залишиться відкритою раною в Європі, а Близький Схід залишиться палаючим, Захід матиме серйозні труднощі, якщо вибухне нова серйозна криза. Один із ризиків полягає в тому, що вороги просто заробляють на хаосі в іншому місці для власних цілей", - пише The Economist.
Західні чиновники всерйоз припускають, що російсько-українська війна може затягнутися ще на 5 років. Причина в тому, що найпотужніший союзник України - США втягнутий в одразу кілька конфліктів у різних куточках світу. Передусім мова йде про Україну та Ізраїль, десь на обрії майорить китайська та іранська загрози. Але і з першими двома Америка справляється “не дуже”. Згадують там і слова Главкома ЗСУ Валерія Залужного. На початку листопада Головнокомандувач написав в авторській колонці для The Economist про “глухий кут” у війні.
Чим ризикує Україна?
Через війну в Ізраїлі Київ може недоотримати необхідне озброєння. А якщо війна на Близькому сході перекинеться на інші країни, то Вашингтону потрібно буде обирати, кому приорітетніше надавати техніку та боєприпаси.
"Якщо наші виробничі лінії вже важко справляються з необхідністю озброювати Україну, то у разі реального затяжного конфлікту з таким противником, як Китай, вони будуть повністю перевантажені", - пише The Economist.
Ось на цьому етапі на Заході і виникає думка про те, що Україні треба погоджуватись на мир. Там визнають, що ні Україна, ні Росія не згодні йти на поступки, але ж як то кажуть “худой мир краще за добру війну”. Але це не так. Українці знають, що таке мир з Росією та чим він неодмінно закінчується - ще більшою війною та жорстокістю. Реалістичніше на ситуацію дивляться у НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг вкотре наголосив, що саме Україні вирішувати, коли починати перемовини.
"Поки що ми не бачимо бажання президента РФ Путіна вести переговори про прийнятне для України рішення. Тому єдиний спосіб досягти цього – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – посилити військову спроможність України шляхом надання їй підтримки", - каже він.
Головне, що в Альянсі це добре розуміють та продовжують допомагати Україні. На днях уряд Німеччини пообіцяв наступного року збільшити бюджет допомоги Україні вдвічі - з 4 до 8 мільярдів євро.
14 листопада Берлін оголосив і про черговий пакет військової допомоги. Серед інших смаколиків у ньому: десяток Леопардів 1А5 та 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206. Віримо, що ця техніка допоможе ЗСУ звільнити українську землю та збереже життя військовим.
А що кажуть в Україні?
На думку Буданова, війна і правда може тривати роками, оскільки росія навряд взагалі погодиться укладати мирну угоду. В такому випадку війна перейде в “тліючу” фазу, коли обидві сторони не просуваються, утім здійснюють ракетні атаки.
"Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад - РФ та Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирного договору через Північні острови (які Росія називає Курильськими). Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, тому що РФ має значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не тільки Криму. Звичайно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти", - каже Буданов.
Розраховувати на те, що росія скоро посиплеться не варто, утім подібні процеси можуть загостритися до 2025 року. На це очікують у ГУР.
Президент України наразі варіант переговорів з Росією не розглядає. Про це не раз казав сам Зеленський та не так давно підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Я можу чітко сказати: при цьому президентові жодного "Мінська-3" не буде", - сказав Єрмак.
В інтерв'ю Наталії Мосейчук на її ютуб-каналі "Мосейчук +" натякнув Єрмак і на те, коли закінчиться війна. Точної дати не назвав, утім заявив, що на 70% Україна її уже пройшла. Але дистанція, що залишилась, буде найскладнішою. 24-й рік має стати переломним, упевнений Єрмак.
"Наближається переломний момент у війні. …Наступний рік буде вирішальним"", - зазначив він.
Про це Керівник Офісу президента заявив 13 листопада під час заходу в Інституті Гудзона у Вашингтоні. Що має посприяти перелому він не назвав, утім, як пише Блумберг, у своєму виступі акцентував увагу на успіхах ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Тож, сподіваємося, в офісі президента щось таки знають. Можливо, “фейковий відступ росіян” з Лівобережжя скоро стане реальністю?
Нагадаємо, раніше фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували слова Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні. На їхню думку, вони чітко окреслюють міркування Залужного щодо змін, які має здійснити Україна, щоб подолати нинішню "позиційну" стадію війни, ніж інтерв’ю для цього ж таки видання The Economist.
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