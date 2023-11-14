Наступний рік стане вирішальним у війні: у Зеленського заговорили про переламний момент

На Заході все частіше говорять про затяжну війну в Україні. І тут йдеться навіть не про місяці чи рік-два, а про цілих п’ять.

Нещодавно статтю із доволі безрадісними висновками щодо війни в Україні випустило видання The Economist. Натомість на Банковій запевняють, що більша частина війни вже позаду, а 2024-й рік буде визначальним.

Що непокоїть західні еліти та чому їх оцінки не співпадають із заявами Офісу президента, розбиралися журналісти ексклюзиву TSN.UA.

Аналіз резонансної статті в The Economist

“Зараз невеселі часи”. Саме так починається стаття The Economist і одразу стає зрозуміло, що позитивного в ній буде небагато. Ну і логічно, бо вона про війни: про Україну та Ізраїль. А ще про Захід та як йому діяти в цій ситуації. Автори статті розглядають різні сценарії, утім беззаперечно визнають, що часи зараз важкі.

"Якщо війна в Україні залишиться відкритою раною в Європі, а Близький Схід залишиться палаючим, Захід матиме серйозні труднощі, якщо вибухне нова серйозна криза. Один із ризиків полягає в тому, що вороги просто заробляють на хаосі в іншому місці для власних цілей", - пише The Economist.

Валерій Залужний / Фото: ТСН.ua

Західні чиновники всерйоз припускають, що російсько-українська війна може затягнутися ще на 5 років. Причина в тому, що найпотужніший союзник України - США втягнутий в одразу кілька конфліктів у різних куточках світу. Передусім мова йде про Україну та Ізраїль, десь на обрії майорить китайська та іранська загрози. Але і з першими двома Америка справляється “не дуже”. Згадують там і слова Главкома ЗСУ Валерія Залужного. На початку листопада Головнокомандувач написав в авторській колонці для The Economist про “глухий кут” у війні.

Чим ризикує Україна?

Через війну в Ізраїлі Київ може недоотримати необхідне озброєння. А якщо війна на Близькому сході перекинеться на інші країни, то Вашингтону потрібно буде обирати, кому приорітетніше надавати техніку та боєприпаси.

"Якщо наші виробничі лінії вже важко справляються з необхідністю озброювати Україну, то у разі реального затяжного конфлікту з таким противником, як Китай, вони будуть повністю перевантажені", - пише The Economist.

Ось на цьому етапі на Заході і виникає думка про те, що Україні треба погоджуватись на мир. Там визнають, що ні Україна, ні Росія не згодні йти на поступки, але ж як то кажуть “худой мир краще за добру війну”. Але це не так. Українці знають, що таке мир з Росією та чим він неодмінно закінчується - ще більшою війною та жорстокістю. Реалістичніше на ситуацію дивляться у НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг вкотре наголосив, що саме Україні вирішувати, коли починати перемовини.

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"Поки що ми не бачимо бажання президента РФ Путіна вести переговори про прийнятне для України рішення. Тому єдиний спосіб досягти цього – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – посилити військову спроможність України шляхом надання їй підтримки", - каже він.

Головне, що в Альянсі це добре розуміють та продовжують допомагати Україні. На днях уряд Німеччини пообіцяв наступного року збільшити бюджет допомоги Україні вдвічі - з 4 до 8 мільярдів євро.

14 листопада Берлін оголосив і про черговий пакет військової допомоги. Серед інших смаколиків у ньому: десяток Леопардів 1А5 та 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206. Віримо, що ця техніка допоможе ЗСУ звільнити українську землю та збереже життя військовим.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Скриншот / Фото: скриншот з відео

А що кажуть в Україні?

На думку Буданова, війна і правда може тривати роками, оскільки росія навряд взагалі погодиться укладати мирну угоду. В такому випадку війна перейде в “тліючу” фазу, коли обидві сторони не просуваються, утім здійснюють ракетні атаки.

"Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад - РФ та Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирного договору через Північні острови (які Росія називає Курильськими). Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, тому що РФ має значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не тільки Криму. Звичайно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти", - каже Буданов.

Розраховувати на те, що росія скоро посиплеться не варто, утім подібні процеси можуть загостритися до 2025 року. На це очікують у ГУР.

Президент України наразі варіант переговорів з Росією не розглядає. Про це не раз казав сам Зеленський та не так давно підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Я можу чітко сказати: при цьому президентові жодного "Мінська-3" не буде", - сказав Єрмак.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук на її ютуб-каналі "Мосейчук +" натякнув Єрмак і на те, коли закінчиться війна. Точної дати не назвав, утім заявив, що на 70% Україна її уже пройшла. Але дистанція, що залишилась, буде найскладнішою. 24-й рік має стати переломним, упевнений Єрмак.

"Наближається переломний момент у війні. …Наступний рік буде вирішальним"", - зазначив він.

Про це Керівник Офісу президента заявив 13 листопада під час заходу в Інституті Гудзона у Вашингтоні. Що має посприяти перелому він не назвав, утім, як пише Блумберг, у своєму виступі акцентував увагу на успіхах ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Тож, сподіваємося, в офісі президента щось таки знають. Можливо, “фейковий відступ росіян” з Лівобережжя скоро стане реальністю?

Нагадаємо, раніше фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували слова Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні. На їхню думку, вони чітко окреслюють міркування Залужного щодо змін, які має здійснити Україна, щоб подолати нинішню "позиційну" стадію війни, ніж інтерв’ю для цього ж таки видання The Economist.

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