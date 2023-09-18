Наступного літа може бути +40 у тіні: як та чому змінюється погода в Україні та світі

2023-го року в Україні та світі можна спостерігати за зміною погоди: аномальна спека, шторми та руйнівні землетруси. Експерти прогнозують, що вже наступного року температура повітря може становити до +40 градусів у тіні. Особливо швидко це може відбутись і в Україні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "ТСН. Тиждень" Ірини Коваленко.

Шторм "Деніель"

Тропічний шторм "Деніель" сформувався 4 вересня над Іонічним морем. І він одразу вийшов за звичні рамки. За 8 днів свого існування – він атакував Грецію, Болгарію, Туреччину та Єгипет. Грецькі метеорологи навіть не знайшли з чим його порівняти. А записи ведуться з 1930 року.

Через негоду в Греції загинуло 15 осіб. У Туреччині - 7. Катастрофою він став 10 вересня - коли дістався до Лівії, де знесло дамбу. Мільйони тонн води змивали все на своєму шляху. Житлові квартали, дороги, автомобілі - просто зникли

Наслідки потопу у Лівії. Фото: Sky News

Сам шторм закінчився 12 вересня, але смерті продовжуються і досі. Представники влади стверджують, чверті міста Дерна немає. Щодня до кількості жертв в Лівії додаються нові і нові цифри.

Відомо про більш як 11 тисяч загиблих. Але це ті, чиї тіла знайшли і кого далі виносить на берег. Та близько 10 тисяч осіб – вважають зниклими без вісти. Рятувальники й місцеві працюють без відпочинку. До робіт залучили фахівців з ООН, Туреччини, Німеччини, Італії та Іспанії. Вцілілі мешканці нарікають - про можливий прорив дамб їх не попередили. Хоча інженери, що обслуговують споруди, раніше закликали укріпити їх - на випадок повені. Втім, ремонт комунальної інфраструктури у Лівії - майже не фінансується. Та проблема в іншому - вся інфраструктура планети не розрахована на нову реальність.

Лівія - наслідки шторму / Фото: Associated Press

Надпотужний землетрус

У Марокко ввечері 8 вересня сталися потужні поштовхи у горах Високого Атласу. Їх магнітуда сягнула майже 7 балів. Епіцентр був за 70 кілометрів від Марокешу, на глибині 18-ти кілометрів.

Землетрус у Марокко - наслідки / Фото: Associated Press

Кілька ночей поспіль тисячі людей провели на вулицях. І навіть підходити до власних будинків боялися. Люди публікували відео, де можна помітити спалахи перед початком поштовхів. Вчені достеменно не знаю що це таке. Утім дехто з науковців припускає, що це рідкісне повітряне явище відоме як "вогні землетрусу".

Природа лютує і вбиває - чи є шанс на порятунок

Наразі відомо про майже 3 тисячі загиблих. Рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість медикам дістатись до постраждалих. У гірських селах люди досі можуть перебувати під завалами. Все старе житло від тепер убивча пастка.

Землетрус у Марокко - наслідки руйнівного землетрусу / Фото: Associated Press

Аномальна спека

Літо цього року стало найгарячішим за всю історію спостережень. Хвиля спеки, яку прозвали "Цербером", накрила Іспанію, Францію, Італію, Грецію, Хорватію і Туреччину. Та й Україну не оминула.

В Україні денна температура сягала 36 градусів. В Італії – на 10 пунктів більше! Температура повітря в італійській Сицилії вдень була майже 47 градусів за Цельсієм. Людям радили не виходити під прямі сонячні промені від 11 до 18 години. Бо по суті - це радіація.

Через спеки спалахували пожежі у різних куточках світу. Греція запала у десятках місць. Людей рятувала лише примусова евакуація. Масштабні пожежі вирували і в Канаді та Сполучених Штатах. Їх було видно навіть з космосу.

Пожежі в Італії вирували через спеку

"Європа є регіоном, що найшвидше нагрівається у світі", - заявив професор Петтері Таалас, генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО).

У той час як вся планета потеплішала майже на 1,2 градуса через викиди парникових газів, клімат Європи потеплішав на 2,3 градуса. І на жаль ця тенденція набиратиме обертів, кажуть науковці.

Що буде далі?

Дослідження Фонду дикої природи та Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату назвали остаточну дату "точки неповернення" - 2050-й рік.

"Якщо ми нічого не змінимо до цього часу, це зрештою приведе до того, що до кінця століття середня глобальна температура може зрости на 4, а то і 5 градусів. Швидкість підвищення температури в Україні вона майже втричі була вищою за ріст глобальної температури. Це такий дуже тривожний момент. Це ми бачимо наслідок впливу людини на кліматичну систему. ", - каже українська кліматологиня Віра Балабух.

Нагадаємо, провідна наукова співробітниця Інституту геофізики НАН України, кліматологиня Світлана Бойченко прогнозує, що уже до кінця 21 століття температура підвищиться на 2-2,5 градуса.

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