Наступного літа може бути +40 у тіні: як та чому змінюється погода в Україні та світі

В Україні швидко зростає температура повітря, каже кліматологиня Віра Балабух.
2023-го року в Україні та світі можна спостерігати за зміною погоди: аномальна спека, шторми та руйнівні землетруси. Експерти прогнозують, що вже наступного року температура повітря може становити до +40 градусів у тіні. Особливо швидко це може відбутись і в Україні.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "ТСН. Тиждень" Ірини Коваленко.
Шторм "Деніель"
Тропічний шторм "Деніель" сформувався 4 вересня над Іонічним морем. І він одразу вийшов за звичні рамки. За 8 днів свого існування – він атакував Грецію, Болгарію, Туреччину та Єгипет. Грецькі метеорологи навіть не знайшли з чим його порівняти. А записи ведуться з 1930 року.
Через негоду в Греції загинуло 15 осіб. У Туреччині - 7. Катастрофою він став 10 вересня - коли дістався до Лівії, де знесло дамбу. Мільйони тонн води змивали все на своєму шляху. Житлові квартали, дороги, автомобілі - просто зникли
Сам шторм закінчився 12 вересня, але смерті продовжуються і досі. Представники влади стверджують, чверті міста Дерна немає. Щодня до кількості жертв в Лівії додаються нові і нові цифри.
Відомо про більш як 11 тисяч загиблих. Але це ті, чиї тіла знайшли і кого далі виносить на берег. Та близько 10 тисяч осіб – вважають зниклими без вісти. Рятувальники й місцеві працюють без відпочинку. До робіт залучили фахівців з ООН, Туреччини, Німеччини, Італії та Іспанії. Вцілілі мешканці нарікають - про можливий прорив дамб їх не попередили. Хоча інженери, що обслуговують споруди, раніше закликали укріпити їх - на випадок повені. Втім, ремонт комунальної інфраструктури у Лівії - майже не фінансується. Та проблема в іншому - вся інфраструктура планети не розрахована на нову реальність.
Надпотужний землетрус
У Марокко ввечері 8 вересня сталися потужні поштовхи у горах Високого Атласу. Їх магнітуда сягнула майже 7 балів. Епіцентр був за 70 кілометрів від Марокешу, на глибині 18-ти кілометрів.
Кілька ночей поспіль тисячі людей провели на вулицях. І навіть підходити до власних будинків боялися. Люди публікували відео, де можна помітити спалахи перед початком поштовхів. Вчені достеменно не знаю що це таке. Утім дехто з науковців припускає, що це рідкісне повітряне явище відоме як "вогні землетрусу".
Наразі відомо про майже 3 тисячі загиблих. Рятувальники працюють над розчищенням доріг, аби дати можливість медикам дістатись до постраждалих. У гірських селах люди досі можуть перебувати під завалами. Все старе житло від тепер убивча пастка.
Аномальна спека
Літо цього року стало найгарячішим за всю історію спостережень. Хвиля спеки, яку прозвали "Цербером", накрила Іспанію, Францію, Італію, Грецію, Хорватію і Туреччину. Та й Україну не оминула.
В Україні денна температура сягала 36 градусів. В Італії – на 10 пунктів більше! Температура повітря в італійській Сицилії вдень була майже 47 градусів за Цельсієм. Людям радили не виходити під прямі сонячні промені від 11 до 18 години. Бо по суті - це радіація.
Через спеки спалахували пожежі у різних куточках світу. Греція запала у десятках місць. Людей рятувала лише примусова евакуація. Масштабні пожежі вирували і в Канаді та Сполучених Штатах. Їх було видно навіть з космосу.
"Європа є регіоном, що найшвидше нагрівається у світі", - заявив професор Петтері Таалас, генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО).
У той час як вся планета потеплішала майже на 1,2 градуса через викиди парникових газів, клімат Європи потеплішав на 2,3 градуса. І на жаль ця тенденція набиратиме обертів, кажуть науковці.
Що буде далі?
Дослідження Фонду дикої природи та Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату назвали остаточну дату "точки неповернення" - 2050-й рік.
"Якщо ми нічого не змінимо до цього часу, це зрештою приведе до того, що до кінця століття середня глобальна температура може зрости на 4, а то і 5 градусів. Швидкість підвищення температури в Україні вона майже втричі була вищою за ріст глобальної температури. Це такий дуже тривожний момент. Це ми бачимо наслідок впливу людини на кліматичну систему. ", - каже українська кліматологиня Віра Балабух.
Нагадаємо, провідна наукова співробітниця Інституту геофізики НАН України, кліматологиня Світлана Бойченко прогнозує, що уже до кінця 21 століття температура підвищиться на 2-2,5 градуса.
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