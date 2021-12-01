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Наступного року всі ветерани війни на сході отримають квартири - Зеленський

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Наступного року всі ветерани війни на сході отримають квартири - Зеленський

Associated Press

Після цього такий процес розпочнуть і для українських військових.

Під час виступу у Верховній раді Володимир Зеленський заявив, що вже наступного року всі ветерани війни на сході отримають квартири.

"У наступному році ми вперше с початку війни на сході України повністю закриємо черги на квартири для всіх ветеранів війни на сході України. Одразу після ветеранів ми розпочинаємо такий саме процес для всіх наших військовослужбовців", — заявив президент.

Нагадаємо, у 2020 році житло отримали більше як двісті переселенців, які нині мають статус ветеранів.

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