Наступного тижня розширюється перелік професій з обов'язковою COVID-вакцинацією є: хто у переліку

Наступного тижня розширюється перелік професій з обов'язковою COVID-вакцинацією є: хто у переліку

МОЗ доповнило перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу.

В Україні розширюється перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою. Відповідний наказ набуває чинності від 9 грудня.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на брифінгу 30 листопада.

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Так, наразі йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; які надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

Слід наголосити, що у разі відмови від щеплення таким працівникам загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.

"Звертаюсь до працівників зазначених професій, не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних", - закликав очільник МОЗ.

Якщо раптом ви досі сумніваєтеся, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19, читайте тут.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, кого не мають права відсторонювати від роботи без COVID-щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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