Наступний Папа може стати останнім: головна таємниця пророцтва про Ватикан (відео)

Нові подробиці пророцтва про майбутнє Ватикану / © ТСН

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Наступний Папа може стати останнім, а за його правління стануться великі лиха?! Що нового з’ясувалося про пророцтво і що воно приховує?

Всі деталі — в ексклюзиві TSN.ua.

Це пророцтво шокує!

Поки католики світу оплакують смерть Папи Франциска у віці 88 років, у Ватикані готуються до конклаву для обрання його наступника. Та серед віруючих і дослідників знову згадується загадкове «Пророцтво пап», написане ще понад 400 років тому. Про це розповідає Daily Mail.

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Йдеться про книгу бенедиктинця Арнольда де сВійона 1595 року, яка базується на видіннях святого Малахія, архієпископа Арми. У ній викладено серію латинських фраз, які начебто описують кожного Папу від Целестина II (1143 рік) і до сьогодні. Останній запис особливо тривожний: у ньому йдеться про «Петра Римлянина», який нібито стане останнім понтифіком. Під його правлінням мають статися великі лиха, руйнування Риму та кінець папства. Пророцтво завершується словами: «Місто на семи пагорбах буде зруйноване, і страшний суддя судитиме свій народ».

Дата публікації 20:24, 02.05.25 Кількість переглядів 107 Які шанси в українця стати новим Папою Римським? Скоро Конклав у Ватикані!

Ці побоювання підживлюються тим, що серед головних претендентів на посаду Папи нині є троє кардиналів на ім’я Петро. Раніше деякі намагалися пов’язати пророцтво з Папою Франциском через його родинне ім’я — Джованні ді П’єтро ді Бернардоне, однак більшість вчених вважають це збігом. До пророцтв долучають і передбачення Нострадамуса, зроблені ще в XVI столітті. У своїх віршах він згадував смерть «дуже старого понтифіка» та ослаблення позицій католицької церкви, а також натякав на обрання нового Папи, пов’язаного з «великим королем» і молодим наступником. Попри похмурі припущення, більшість дослідників закликають ставитися до цих пророцтв із обережністю та не сприймати їх буквально.

Поки католики світу оплакують смерть Папи Франциска у віці 88 років, у Ватикані готуються до конклаву / © Associated Press

Як будуть обирати нового Папу?

Ну й тривають активні обговорення, хто стане новим Папою. Конклав для обрання нового Папи Римського збереться 7 травня. Про це пише агентство Reuters із посиланням на високопоставлене джерело у Ватикані.

Дату таємного конклаву, на якому буде обрано нового главу Католицької церкви, було визначено на закритих зборах кардиналів після похорону папи Франциска 26 квітня. Виборці готуються до розміщення в Casa Santa Marta.

Право на участь у конклаві мають близько 135 кардиналів з усього світу віком до 80 років. З 2005 року під час голосування кардинали-виборники розміщуються в Casa Santa Marta і їм заборонено використовувати будь-які пристрої або зв’язуватися із зовнішнім світом. Про це пише Corriere della Sera. Зазвичай нового папу обирають після смерті попереднього понтифіка.

Але папу Франциска обирали за надзвичайних обставин — в 2013 році папа Бенедикт XVI зрікся папства через проблеми зі здоров’ям і свій вік. До цього папа йшов у відставку в 1415 році і був це Григорій ХІІ — він це зробив під тиском обставин. А добровільно (як і Бенедикт XVI) у відставку пішов папа Селестин V в 1294 році. Правила голосування слідують нормам, встановленим ще папою Іоанном Павлом II 1996 року апостольською конституцією Universi Dominici Gregis, потім зміненим Бенедиктом XVI 26 червня 2007 року.

Згідно з новими положеннями, після 33-го або 34-го голосування проводять другий тур між двома кардиналами, які набрали найбільшу кількість голосів в останньому турі, але, як і раніше, потрібна більшість у дві третини голосів. Щодня до обрання наступника Бергольйо, буде проводитися два куріння — одне близько 12-ї години дня, інше о 19-й годині. Після закінчення кожного голосування бюлетені спалюють із додаванням барвника: чорного, у разі виборів, що не відбулися; білого, у разі обрання нового Святого Отця.

Дим, що здіймається з труби Апостольського палацу, повідомляє вірянам, які зібралися на площі Святого Петра, про те, відбулися чи не відбулися вибори. Після того, як вибори відбудуться, і якщо обраний прийме висунення, з труби піде білий дим, і одночасно задзвонять шість дзвонів собору Святого Петра.

Святкові удари дзвонів завжди знаменують прихід нового Папи. У різниці Сикстинської капели приготують кімнату з одягом для нового понтифіка. Після обрання Папа через невеликі двері в апсиді Сикстинської капели потрапляє в «кімнату сліз», названу так тому, що саме тут обранець дає волю емоціям, які він стримував до цього моменту. Неможливо знати, скільки часу знадобиться 138 кардиналам-виборщикам, щоб обрати нового Папу. З 1900 року по сьогоднішній день конклави зазвичай тривали в середньому 3 дні, а найтриваліший з них — 5 днів.

© Associated Press

Хто може стати наступним Папою?

А тепер детальніше про тих, хто обирає і кому пророкують місце Папи Римського. Обирають нового папу — кардинали, вони за важливістю в церкві поступаються лише наміснику Святого престолу — тобто самому Папі.

Кардиналів призначають самі Папи Римські і зазвичай вони вже є єпископами. Для того щоб стати кардиналом, треба бути священником принаймні п’ять років і мати вік не менше 25 років, а також обрати целібат — дати обіцянку і дотримуватись «безшлюб’я». До речі, суто теоретично Папою може стати будь-який неодружений католик зазначеного віку, але все ж існує традиція обрання пап з числа кардиналів. Всі кардинали перед голосуванням на Конклаві складають присягу щодо секретності під час виборів Папи. Всі нинішні кардинали були призначені або Іваном Павлом ІІ, або Бенедиктом XVI, або Франциском. Причому 80 відсотків кардиналів з правом голосу — 108 кардиналів — були призначені саме папою Франциском.

В кардинали висвячують під час спеціальних церемоній (консисторій), де їм вручають кільце та червоний капелюшок пілеолус — ярмулку. Вона символізує відданість Папі — навіть якщо для цього треба пролити кров або віддати життя — звідси, власне, і червоний колір. Папа Франциск провів 10 таких зібрань-консисторій, тому є всі підстави, як кажуть ватиканісти, вважати, що наступний понтифік, радше, буде так само не європейцем. Франциск намагався посилити церкву там, де католики у значній меншості або там, де їхня кількість росте набагато швидшими темпами, аніж на «застійному» Заході.

Також, як очікується, наступник Франциска буде «прогресистом» — тобто людиною не ультраконсервативних переконань, а поділятиме реформаторські прагнення папи-аргентинця. Але так само може статися, що реформаторські зусилля були зашвидкі, і кардинали можуть вирішити, що треба трошки «пригальмувати» реформаторський «запал» Франциска. Протягом багатьох століть переважна більшість кардиналів були італійцями, за винятком періоду 1309-1377 років, коли домінували французи, адже папа базувався у французькому Авіньйоні. Кардинали-європейці нині становлять 39 відсотків, а коли Франциск (перший в історії понтифік-латиноамериканець) вступав на престол в 2013 році, європейці становили понад половину від всієї кількості кардиналів в Колегії. Але попри прогнози експертів, й ставки букмекерів, — хто стане новим папою — насправді не буде ясно, допоки над Сікстинською капелою не підніметься білий дим.

Кому пророкують найвищі шанси?

Нині один із фаворитів — кардинал П’єтро Паролін. З 2013 року він обіймає посаду державного секретаря Ватикану. На цій посаді він намагався вибудувати відносини Ватикану з В’єтнамом і Китаєм.

У 2018 році Ватикан і Китай підписали угоду про призначення єпископів. Це було важливим історичним кроком у відносинах між Пекіном і Католицькою церквою. Водночас угода викликала критику та звинувачення в «колаборації з комуністами». Ім’я кардинала Пароліна також згадувалося разом зі справою про розтрату 350 млн євро у 2021 році, але звинувачень кардиналу не висунули. За кардинала Пароліна говорить його високий пост у ватиканській ієрархії, дипломатичний досвід, близькість до покійного Франциска і походження. Кардинал родом із Північної Італії, а останні три Папи Римських не були італійцями: Франциск був родом з Аргентини, Бенедикт XVI — з Німеччини, а Іван Павло II — з Польщі. Ще один італієць, якого називають ймовірним майбутнім Папою, — архієпископ Болоньї Маттео Дзуппі.

Дзуппі, який став кардиналом у 2019 році, вважають одним із найпрогресивніших претендентів на роль понтифіка. Він роз’їжджає Болоньєю на велосипеді, ліберально налаштований до одностатевих відносин і ЛГБТК+ спільноти в цілому, висловлюється за права ув’язнених і проти смертної кари. У 2022 році його обрали головою італійської єпископської конференції. Дзуппі працює з громадою святого Егідія — це католицька асоціація, яка займається соціальним служінням. У 1992 році команда, у складі якої був Дзуппі, була посередником на переговорах, після яких завершилася громадянська війна в Мозамбіку і підписали мирний договір. У 2023 році папа Франциск призначив Дзуппі мирним посланником Ватикану в Україні. У цій ролі болонський архієпископ відвідав Москву і зустрівся з патріархом Кирилом. Зустрічався Дзуппі і з президентом України Володимиром Зеленським.

Інший претендент — 60-річний П’єрбаттіста Піццабалла — він наймолодший кардинал серед тих, кого ЗМІ та букмекери називають фаворитами на роль Папи Римського. Він став кардиналом лише в 2023 році. На його користь каже досвід роботи на Близькому Сході: з 2020 року Піццабалла обіймає посаду латинського патріарха Єрусалима. Коли ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, Піццабалла запропонував себе в заручники — в обмін на викрадених дітей. Патріарх Єрусалима утримується від висловлювань на суперечливі теми, що може зіграти на його користь, зазначає New York Times. Проте вік, мабуть, зіграє проти нього: для папи він досить молодий.

Серед кандидатів прихильник Орбана!

Також перспективним кандидатом від консервативного крила церкви вважають архієпископа Будапешта 72-річного Петер Ерде. Він виступає проти одностатевих шлюбів і проти допуску розлучених, а тоді знову одружених католиків до причастя. Угорського кардинала називають прихильником прем’єр-міністра Віктора Орбана. Коли в 2015 році папа Франциск закликав католицьких священників у Європі приймати біженців, Ерде заявив, що це буде схоже на «торгівлю людьми». Втім, як зазначає Reuters, Ерде ніколи відкрито не протистояв папі Франциску і може розглядатися як компромісний кандидат: з консервативними поглядами, не дуже харизматичний, але прагматичний. Ерде двічі обирали головою ради єпископських конференцій Європи — у 2005 і 2011 році. Саме європейські кардинали становлять зараз більшість у конклаві, який обиратиме нового Папу. А ще Ерде — експерт з церковного права, він говорить кількома мовами, включаючи російську. Його призначив Іоан Павло II у 2003 році. На той момент він став наймолодшим кардиналом (згодом з’явилися кардинали молодші за Ерде).

А ще першим Папою Римським з Південно-Східної Азії — як Франциск став першим понтифіком з Латинської Америки — може стати Луїса Антоніо Тагле, його називають «азійським Франциском». Саме в Азії зараз найшвидше зростає чисельність католиків. Тагле був архієпископом столиці Філіппін Маніли, а потім став відповідати за євангелізацію у Ватикані. Його називають прогресивним кандидатом: Тагле вважає позицію католицької церкви щодо одностатевих шлюбів і розлучень занадто жорсткою. Водночас він виступає проти абортів, порівнюючи їх з позасудовими розправами над підозрюваними в наркоторгівлі на Філіппінах. Тагле був одним із кандидатів на пост Папи ще у 2013 році (коли обрали Франциска), але тоді він був занадто молодий. Втім, і тепер його вік — 67 років — може здатися конклаву занадто юним для понтифіка.

Також претендетом вважають першого кардинала з Гани. Пітер Тарксон належить до прогресивного крила Римо-католицької церкви. Він був головою папської ради справедливості та світу — органу, який просуває соціальну справедливість, права людини та світ. У цій ролі Тарксон, зокрема, відвідував економічний форум у Давосі та висловлювався про кліматичну кризу. Він дотримується традиційних для Католицької церкви поглядів на гомосексуальність та шлюб, але виступає проти криміналізації одностатевих стосунків у Гані. 2023 року Тарксон говори в в інтерв’ю BBC, що він молиться про те, щоб його не обрали Папою Римським. Ще один можливий кандидат з Африки — це кардинал, 79-річний Робер Сара з Гвінеї. На відміну від Тарксона, Сара має консервативні погь ляди. У 2020 році Сара написав книгу у співавторстві з колишнім папою Бенедиктом XVI, де висловлювався за збереження практики целібату для католицьких священників. Цю книгу сприйняли як виклик чинному папі. Незабаром Сара подав у відставку з посади, яку він обіймав у Ватикані.

Сара називали «паралельним авторитетом» Франциску. У цьому сенсі його кандидатура ще більш консервативна, ніж Ерде.

Серед претендентів також виділяють 68-річного Маріо Грека — генерального секретаря Синоду єпископів. Його вважали традиціоналістом, але після обрання папи Франциска у 2013 році він став дотримуватися більш прогресивних поглядів. Тепер він підтримує ЛГБТК+ спільноту та мігрантів і висловлюється проти дискримінації, а також позитивно ставиться до ідеї зміни церкви з плином часу. У 2015 році він говорив, що церква має бути «досвідом спілкування з Богом», а не «організацією з питань моралі». Reuters зазначає, що Грек родом із крихітної країни, тому його кандидатура не повинна викликати дипломатичних чи геополітичних проблем.

А архієпископа Марселя Жак-Марка Авеліна називають Іоанном XXIV — через його зовнішню схожість з Папою Іоанном XXIII.

Кардинал Авелін — близький соратник Франциска, який розділяє багато поглядів покійного понтифіка. Він народився в Алжирі в сім’ї іммігрантів з Іспанії й переїхав до Франції після того, як північноафриканська країна набула незалежності. У 2023 році Авелін організував у Марселі «Середземноморські зустрічі» для християнської молоді. Спеціальним гостем зустрічей був Папа Франциск. Авелін може стати першим Папою з Франції з XIV століття. Щоправда, архієпископ Марселя не говорить італійською (але вчить її), що може стати перешкодою для його обрання.

Серед кардиналів, які обирають Папу є українець

До слова, 45-річний уродженець України, єпископ УГКЦ Микола Бичок, який наразі опікується українською діаспорою в Австралії також буде брати участь у виборах нового папи, але питання, чи може він бути обраний, дискусійне. Сам він таку можливість допускає, але є деякі нюанси. Раніше в українських медіа з’явилася інформація, що він також може претендувати на місце Папи. Але згодом релігієзнавець Сергій Гірік пояснив, що кардинали від церков східного обряду, зокрема УГКЦ, можуть обирати папу, але не можуть бути кандидатами на престол. Водночас інші релігієзнавці, зокрема Кирило Говорун, зазначав BBC, що можливість бути обраним у Бичка як католика східного обряду теоретично існує. Зрештою, співрозмовники ВВС в УГКЦ підтвердили, що за канонами Бичок не може бути обраними. І додали — «якщо виберуть, то хто піде проти Святого Духа». Сам Бичок 25 квітня заявив, що на сьогодні у світі є 252 кардинали, з них 135 кардиналів, які віком менш як 85 років. Тобто це ті кардинали, які можуть обирати Святішого Отця і можуть бути обраними.

Що відомо про Миколу Бичка?

Микола Бичок народився в українському місті Тернопіль, після закінчення середньої школи пішов до монастиря, а потім висвятився на священника у Львові. Перш ніж у січні 2020 року переїхати до Мельбурна, щоб служити в Єпархії Святих Петра і Павла, він був священником у різних країнах, зокрема Польщі та США. Наприкінці 2024 року Папа Франциск призначив його кардиналом. Та як не крути, хто врешті стане папою, буде відомо лише після його виходу. А після кожного раунду невдалих виборів, коли ніхто не здобуває «конституційної більшості» в дві третини голосів, з димоходу Сикстинської капели йде чорний дим. А коли врешті обирають папу — то йде білий дим.

В оскароносному фільмі «Конклав», знятому в 2024 році і який досить правдиво відображає сам процес обрання папи, видно, що розпалюючи вогнище, до нього додають хімічні барвники, які роблять дим або явно чорним, або білим. Отже, після успішного голосування новообраний папа має вийти на балкон, з якого видно площу Святого Петра — там зазвичай десятки тисяч людей очікують цього моменту. Обрання, білий дим та поява на балконі Собору означають, що Католицька церква має нового понтифіка.

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нагадаємо, смерть Папи Римського Франциска сталася 21 квітня внаслідок несподіваного інсульту. Суверенний понтифік не відчував надмірних страждань.

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