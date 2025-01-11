Насувається справжня зима: синоптики попередили про небезпечні погодні умови

Синоптики вже розповіли якою буде погода у суботу, 11 січня.

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Деякі регіони зможуть потішитися незначним теплом, а ось деякі - ні. Синоптикиня Наталя Діденко прогнозує, що вже від 11 січня до нас знову прийде похолодання.

Вона зазначила, що похолодання не буде сильним, вночі до невеликих "мінусів", а в денні години від 2 морозу до 3 тепла.

Середня місячна температура повітря передбачається 0-3 градуси морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 тепла.

А метеоролог Ігор Кібальчіч каже, що 11 січня місцями буде налипання мокрого снігу, який пройшов вночі, а також прогнозує хуртовину та ожеледицю на дорогах. Вдень дощі із мокрим снігом також пройдуть у північних, місцями південних та центральних регіонах.

На Лівобережжі без істотних опадів. Вітер південний / південно-східний, 5 - 10 м/с, у західній частині західний, 9 - 14 м/с. Температура повітря у західних областях протягом доби становитиме -1…+4 °С; на решті території країни вночі +2…+7 °С, вдень +6…+11 °С, у Криму +12…+17 °С. У Карпатах протягом доби -1…-6 °С.

Взагалі січень 2025 року синоптики називають аномально теплим, зокрема фахівці "Укргідрометцентру" зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 0 – -3 градусів, але на Закарпатті, у Криму, Одеській і Херсонській областях 0 – +2 градуси. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

Натомість синоптик Станіслав ЩедрІн розповів про те, що погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою, ніж минулого зимового періоду. За його словами, українцям навпаки слід очікувати морози до -20 градусів та хуртовини й зазначив, що сильні морози розпочнуться у другій половині січня.

І хоча цього року січень буде лагідним, проте лютий буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0°C - майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий-2024 на 4°C. Кількість опадів залишиться незмінною - очікується до 3 "мокрих" днів у період 21 лютого.

Коли в Україні вдарять 20-градусні морози - читайте в новині.

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