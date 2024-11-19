Насувається зимовий апокаліпсис: синоптики розповіли, в яких областях українців завалить снігом

На Україну суне зимовий апокаліпсис: снігопади та ожеледиця! Синоптики прогнозують різке погіршення погоди в більшості регіонів країни. Негода накриє західні області вже 20 листопада. А згодом піде далі. Снігопади, мокрий сніг з переходом у дощ і сильний вітер випробовуватимуть українців на міцність впродовж кількох днів.

Чого ще очікувати від погоди цього тижня, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Повний “джингл-белз”

На Україну суне великий сніг! Хвиля снігопадів прийде з заходу в середу, 20 листопада – сніг, мокрий сніг і сніг з переходом у дощ очікуються в західних, а до кінця доби 20 листопада – в центральних областях. Про це свідчать дані погодного радара Ventusky.

Температура повітря вночі в південних і західних областях становитиме +3…+8 °С, у північних, центральних та східних регіонах -4…+1 °С, вдень повітря прогріється до +7…+12 °С. А от наступного дня засніжить у столиці та ще низці областей:

"21 листопада снігопади накриють Київ і Чернігів, вранці сильні снігопади очікуються в Черкасах, Кропивницькому та Сумах, у Кривому Розі та в Миколаївській області пройдуть дощі. До кінця доби 21 листопада сильні дощі пройдуть у Харкові, Дніпрі, на Запоріжжі та в Донецьку. Температура повітря в північно-західних областях протягом доби коливатиметься в межах -2…+3 °С, в решті регіонів +8…+13 °С, на півдні та у Криму місцями +14…+16 °С”.

Друга хвиля снігопадів

22 листопада до України прийде друга хвиля снігопадів. Опади накриють західні області, сильні снігопади очікуються на Буковині, Вінниччині, до кінця доби сніговий фронт накриє північні області, а південні заллє дощами. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 °С, вдень -2...+3 °С, на півдні +4...+9 °С. А от у суботу, 23 листопада, в центральній і східній частинах України очікуються дощі, а також дощі з переходом у сніг. Сильні опади накриють Дніпро та область, а також Донецьк і Луганськ. Найхолодніше буде в західному регіоні, де вночі очікується -1...-6 °С, вдень -1...+4 °С. У решті областей протягом доби +3…+9 °С, на південному сході +7…+12 °С.

Очікуються складні погодні умови / Фото: Unsplash

Попередження від рятувальників

Про складні погодні умови найближчими днями попередили й рятувальники. В повідомленні йдеться, що внаслідок переміщення через територію України активних атмосферних фронтів 20 листопада в західних областях, 21-23 листопада – на більшій частині території країни, 24 листопада у східних областях очікуються складні погодні умови:

"Значні опади у вигляді дощу та снігу, пориви вітру 15-20 м/с (в Карпатах сильні снігопади, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини); в Україні, крім південної частини, утворення снігового покриву висотою 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах ожеледиця; місцями спостерігатимуться ожеледь і налипання мокрого снігу. Внаслідок переміщення через територію Київщини активних атмосферних фронтів очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с; утворення снігового покриву 3-10 см, на дорогах ожеледиця, місцями спостерігатимуться ожеледь і налипання мокрого снігу".

Рятувальники зазначили, що оперативна інформація уточнюватиметься окремими попередженнями на кожну добу. А погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних і комунальних підприємств, порушення руху транспорту.

Тим часом синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха в коментарі УНІАН розповіла, що цього тижня відбуватимуться динамічні процеси, температури коливатимуться і різнитимуться по областях:

"Наприклад, той самий південний схід – там переважно будуть навіть певні й підвищення, можуть бути в деякі дні. Там мало не до +14 градусів, тому що у нас будуть проходити активні атмосферні фронти через територію України: 21-го, навіть від 20-го вечора починаючи, до 24-го числа з певними перервами".

Так, за словами синоптикині, 20-24 листопада очікується переміщення на територію України активних атмосферних фронтів:

В Україні, крім південної частини – утворення снігового покриву / Фото: Unsplash

"Очікуються складні погодні умови, значні опади у вигляді дощу та снігу".

Водночас, зауважила вона, конкретніші показники щодо дощу та снігу уточнюватимуться щодня:

"Звісно, сніг також буде, але в яких регіонах – це будемо уточнювати. Поки що це у нас західні, північні. Перший може бути вже навіть від 21 числа. Але почнеться він дощем, потім трошки може перейти в мокрий сніг".

Крім того, цими днями можуть бути пориви вітру в межах 15-20 метрів за секунду. В Карпатах навіть очікуються сильні снігопади та пориви вітру, а також можуть бути хуртовини:

"В Україні, крім південної частини, – утворення снігового покриву. Висота від 3 до 10 сантиметрів навіть може подекуди бути… В Карпатах може й вище бути: 20 навіть, до 50-ти, але це суто високогір’я".

На дорогах може бути ожеледиця і місцями може спостерігатися ожеледь та налипання мокрого снігу:

"Тобто майже весь зимовий комплекс небезпечних явищ у нас може проявлятися від 20-го до 24-го, з різною інтенсивністю, з різними часовими проміжками. Переважно це для західних, північних і частково – центральних областей".

Наталія Птуха зазначила, що для столиці також "ситуація така цікава саме з 21 числом":

"Тому що там знову ж таки залежить від траєкторії. Навіть на сьогоднішній день розрахункові прогнози трошки дають по-різному: одні дають, що це буде суто дощ, інші дають, що все ж таки вже перейде в сніг. Ми поки схиляємося до думки, до 21-го ввечері воно перейде в мокрий сніг і трошки вже затримається".

Так, 21 число ще "під питанням – яка фаза буде", а от 23 листопада в Києві все ж очікується сніг.

"Однаково це будуть значні опади. Навіть якщо це буде дощ, мокрий сніг, і також можуть пориви вітру бути 15-20 метрів за секунду, але для Києва – це лише від 20-го до 23-го, 24-го у нас уже буде відносно спокійна синоптична ситуація".

Очікується, що в Києві впродовж цих кількох днів утвориться сніговий покрив:

"Або 21-го трошки почнеться і потім 23-го додасться… На дорогах ожеледиця, місцями може бути ожеледь, налипання мокрого снігу".

Щодо 20 листопада, то цього дня опади в Україні малоймовірні, окрім західної частини. Про це пише синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, пік похолодання цього тижня припаде на 21-23 листопада:

"21 листопада атмосферний фронт піде далі, тягнучи за собою опади (дощ з переходом у сніг), похолодання (карта внизу) і сильний вітер. 22 листопада похолодання охопить уже всю нашу територію. 23 листопада прийде чергова порція опадів. У Києві завтра без істотних опадів і тепло, до +11 градусів. 21-23 листопада в столиці очікується похолодання та перодичні опади з сильним вітром".

Де вже засніжило

А поки синоптики лише попереджають нас про сильні снігопади, в деяких областях уже лунає пісня "Свято наближається". 18 листопада снігом вкрило Буковель. Відповідне відео опублікували очевидці.

Також хурделицю вчора помітили на межі Львівської та Закарпатської областей.

Тим часом в Україні розпочнеться цикл дощів і похолодання. Синоптики розповіли, що чекає на кожен регіон.

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