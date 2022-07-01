Натівським артилерійським калібром по окупантах: як ЗСУ застосовують на фронті сучасне важке озброєння

Натівським артилерійським калібром по російських окупантах. Близько десятка видів сучасного західного важкого озброєння вже опанували і ефективно застосовують на фронті українські воїни. Це сотні одиниць зброї. А буде, обіцяють західні союзники України, ще більше.

Пів тисячі танків, стільки ж артилерійських систем та понад 600 тисяч снарядів, як сказав президент США, Україна отримає незабаром. Наші ж воїни запевняють, що більше в них буде сучасної зброї - то швидше вони проженуть окупантів.

Про це в ефірі телемарафону розповів кореспондент ТСН Олександр Моторний.

Якщо артилеристів називають Богами війни, то ось цю американську гаубицю М777 наші хлопці іменують, не інакше, як королевою. Трохи більше, ніж за секунду, снаряд долає понад два десятки кілометрів. І, вже з власного досвіду застосування, тут на передовій, хлопці кажуть: це артилерійська снайперська зброя. Її точність вражає.

Вона важить понад чотири тони, вартує більше ніж як три мільйони доларів і є основною польовою гаубицею у майже чотирьох десятках країн світу. Віднедавна нищить окупантів в Україні.

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Відпрацювати максимально швидко та влучно - замало. Ворожі контрбатарейники, зізнаються наші артилеристи, свій хліб їдять не дарма і відповідь зазвичай прилітає дуже швидко. Коли ж у небі над позицією з'являється ворожий безпілотник, артилерійський розрахунок мерщій бере до рук піхотне озброєння.

Спостерігати за небом над артилерійською позицією - то завдання кожного, незалежно від обов'язків у розрахунку, каже військовослужбовець ЗСУ "Гермес". Та головне завдання, певен, теж повинно бути виконане.

"Для нас противник - це звичайна ціль. Координати. Вони на нашій землі і я вважаю, що наш обов'язок - якнайбільше знищувати: день-ніч - без винятку! Постійно!" - говорить він.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден анонсував надання Україні нової військової допомоги. Її сума становитиме 800 млн доларів. До цього пакету допомоги ввійдуть сучасні системи ППО, HIMARS та боєприпаси до них.

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