"НАТО підтримує ілюзію відкритих дверей для України": Єрмак пояснив, чому Київ шукає альтернативні гарантії безпеки

НАТО на сьогодні – єдина інституція, здатна надати надійну безпекову парасольку своїм членам, але для України Альянс лише "підтримує ілюзію відкритих дверей".

За таких обставин, як пояснюють на Банковій, українська влада змушена шукати інші варіанти захисту для країни.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи у Chatham House на дискусії “Підтримуючи Україну: чи робить Захід достатньо”.

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"НАТО на сьогодні – єдина інституція, здатна надати надійну безпекову парасольку своїм членам. Однак, через національний егоїзм низки держав вона продовжує політику подвійних стандартів. Альянс підтримує ілюзію відкритих дверей для України, широко розпахуючи їх іншим країнам. За таких обставин ми змушені шукати інші варіанти. Шукати їх разом із нашими партнерами", - зазначив Єрмак

Також керівник ОП пояснив, чому саме зараз важливо вступити в Європейський союз якнайшвидше.



"Ми не бачимо альтернативи членству в ЄС. Будь-які пропозиції щодо його замінників. Які ми чули останнім часом, вважаємо за визначенням неприйнятними. Інтеграція до ЄС для нас є не лише способом модернізації та реформування держави та збільшення ВВП, а й одним із факторів запевнення нашої безпеки", - сказав він.

Єрмак повідомив, що Україна не бачить Росії серед гарантів безпеки, оскільки вона ніколи не дотримується міжнародних договорів. Він пояснив, що спільною метою України та держав-гарантів має бути стримування Росії від агресії в майбутньому.



"Бачимо спроби деяких великих країн примирити Україну з Росією на умовах Кремля. За цих умов мусимо наполягати, щоб майбутні гарантії безпеки мали юридично зобов’язуючий характер та були ратифіковані всіма учасниками. Очевидно, що ми не бачимо серед гарантів Росію, яка систематично спростовує основоположний принцип міжнародного права про те, що договори мають виконуватися. Неприпустимо навіть обговорювати можливості для збереження лиця державою-агресором та державою-терористом. Наші загиблі та постраждалі нам цього не дозволять. Спільною метою України та держав-гарантів має бути стримування Росії від агресії в майбутньому. Насамперед це означає забезпечення обороноздатності України. Ми продемонстрували всьому світу, що здатні протистояти у рази переважаючим за силою ворогу. Тому в майбутньому розраховуємо, що гаранти знімуть всі політичні обумовлення в обмеженнях на постачання Україні конвенційних озброєнь та сприятимуть швидкому відновленню та підтримання її оборонного потенціалу на належному рівні. Особливо під час відбудови української промисловості", - зауважив керівник ОП.

Він додав, що ще одним ключовим чинником системи безпекових гарантій має лишатися тривала та гнучка санкційна політика.

"Цей комплекс безпекових заходів міг би стати своєрідним тестовим майданчиком і надати основи для створення світової коаліції відповідальних держав, які протягом 24 годин будуть готові ефективно реагувати на будь-яку агресію. Для побудови цієї системи нам доведеться модернізувати міжнародне право. В першу чергу розширити визначення агресії, включивши до нього інструменти сучасної гібридної війни. Базові міжнародні організації потребують реформування. Здоровий глузд підказує, що жодна країна не може бути членом ООН, доки поводиться, як терорист і агресор. Усі права в ООН та інших організаціях вони має втрачати в першу добу від початку агресії", - сказав Андрій Єрмак.

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