НАТО та Україна: про що західні політики обговорюють непублічно та чи буде військова допомога від Альянсу

Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні у липні цього року буде сфокусований на виробленні дорожньої карти членства України в Альянсі. Про це Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав напередодні у Парижі. Більш предметно міністри закордонних справ Альянсу обговорять це питання у найближчі два дні в Брюселі. Участь у засіданні візьме й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Що відомо про майбутній саміт НАТО

Минулого року у Вільнюсі партнери підтвердили, що Україна буде учасницею Альянсу. У липні у Вашингтоні вони хочуть видати дорожню карту, яка визначатиме, як саме це відбудеться.

"Як заявили союзники у Вільнюсі, Україна буде членом НАТО. Для нас питання полягає в наявності хорошої та чіткої дорожньої карти для досягнення цього висновку. І я вірю, що саміт НАТО до 75-ї річниці справді буде досить конкретно зосереджений на тому, як ми можемо створити цю дорожню карту. Або іншими словами, міст – необхідний міст, щоб Україна могла стати членом НАТО", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Ентоні Блінкен

Ці слова від держсекретаря пролунали у Парижі, після зустрічі із французьким колегою Стефаном Сежюрне. Саме Сполучені Штати разом із Німеччиною називають найбільшими скептиками швидкого членства України в Альянсі. Франція ж останнім часом демонструє бажання бути лідером у підтримці Києва.

"Ми підтримуємо реформи, які проводить Україна для вступу до НАТО, і працюватимемо над підготовкою цього саміту, який буде самітом єдності. Важливо, що і Франція, і Сполучені Штати, прихильники єдності з у цьому питанні. Тож найближчими годинами, найближчими тижнями, я вірю, ми підтвердимо цю єдність, і будемо дотримуватися Вільнюської формули", - сказав очільник МЗС Франції Стефан Сежюрне.

Ентоні Блінкен та Стефан Сежюрне.

Під час відвідин заводу із виготовлення артилерії у Версалі, Блінкен ще раз наголошує - Конгрес має негайно проголосувати за допомогу Україні. Держсекретаря у Єлисейському палаці прийняв і президент Франції Еманюель Макрон - щоправда, без публічних заяв із боку французького президента.

Що відомо про непублічні дискусії

Непублічно дискусія ведеться про те, щоб у Вашингтоні у липні передати так звану контакту групу Рамштайн, в якій координується постачання зброї Україні, під егіду НАТО.

Видання "Політіко" пише, це питання постало через потенційну політичну турбулентність, до якої можуть призвести вибори як у Європі, так і у США. Зокрема, партнери занепокоєні можливим поверненням до Білого дому Дональда Трампа.

Про ще одну ідею, що належить генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, пише Bloomberg. Створити при Альянсі фонд внесків для України - 100 мільярдів доларів на 5 років. Формат ще обговорюється, зокрема, чи враховувати туди допомогу, яку партнери надають самостійно.

Одна із задач, яку лідери НАТО хочуть вирішити у липні, продемонструвати політичну єдність альянсу на тлі очікувань Путіна, що йому вдасться пересидіти і дочекатися, коли НАТО в той чи інший спосіб почне розвалюватися.

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Нагадаємо, у Гаазі відбулась конференція з відновлення справедливості для України.

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