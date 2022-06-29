НАТО визнало Росію найбільшою загрозою своїй безпеці: президент Литви

На саміті НАТО в Мадриді лідери країн-членів ухвалили нову Стратегічну концепцію, яка вперше від часів Холодної війни визначає Росію "найбільш значною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні".

Про це мовиться у відповідному документі, опублікованому на сайті НАТО, передає кореспондент ТСН.ua з саміту НАТО в Мадриді.

За словами президента Литви Ґітанаса Науседи, з яким поспілкувався ТСН.ua, Стратегічна концепція вперше визначає Росію довгостроковою загрозою безпеці Альянсу, якщо брати приклад війни в Україні.

Раніше ТСН.ua вже повідомляв, що попередня концепція Альянсу ухвалювалася ще 2010 року, і там Росія визначалася, як партнер НАТО.

Щодо можливого членства України в НАТО, коли це може статися, Ґітанас Науседа не став говорити про часові рамки. Проте пообіцяв, що Литва не дасть цій дискусії згаснути.

"Вас заохочує нещодавнє рішення Європейської Ради, де ми вирішили надати Україні та Молдові статус кандидата. Це відкрите питання (членства Україні в НАТО – ред.). І я підкреслив у своєму виступі, що обіцянки Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна стане членом НАТО, чинні. Ми маємо дотримуватися обіцянок. Це причина, чому ми не дамо цій дискусії згаснути. Мій дорогий друг, президент Зеленський сказав, що Литва прийматиме наступний саміт НАТО у Вільнюсі (2023 року – ред.). І він висловив сподівання, що зможе його відвідати фізично", - відповів ТСН.ua президент Литви.

Також Ґітанас Науседа підкреслив, що швидкість ухвалення Альянсом рішень має бути збільшена. За його словами, Україні дуже необхідна військове обладнання, важке озброєння, проте іноді бюрократичні процедури займають так багато часу, що неможливо надати цю допомогу так швидко, як це можливо.

"Військове обладнання, фінансові ресурси для України - це життя людей. Бо кожен черговий день забирає людські життя, руйнує інфраструктуру та міста. Це причина, чому ми маємо прискорити ці процедури. І ми маємо надати всі необхідні фінансові ресурси. І я чув від багатьох колег, але я не хочу говорити ці хороші новини вам, бо вони будуть озвучені цими країнами, але вони готові надати дуже значні фінансові ресурси Україні, як і енергетичні ресурси ЄС, який зараз у процесі скорочення енергетичних відносин із РФ. І, як ви знаєте, Литва перша у цій черзі в ухваленні рішення, що ми не купуватимемо російські енергетичні ресурси. Ми просто відмовляємося платити Путіну, щоб він фінансував цю війну" – підсумував президент Литви.

Нагадаємо, у середу, 29 червня, в Мадриді відкрився 36-й саміт НАТО.

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