Натовпи на зупинках і хворі у коридорах лікарень: як минув перший день посиленого карантину у Мелітополі

Натовпи на зупинках і хворі у коридорах лікарень: як минув перший день посиленого карантину у Мелітополі

У громадський транспорт Мелітополя пускають лише з довідкою про вакцинацію чи негативним ПЛР-тестом.

Закриття усіх дитячих розважальних центрів, заборона масових заходів та обмеження проїзду в транспорті — відсьогодні у Мелітополі на Запоріжжі значно посилили карантинні обмеження. Ситуація з захворюваністю на COVID-19 тут стрімко погіршується. Посадовці побоюються, що вже незабаром у лікарнях не вистачатиме ліжок для хворих.

Що відбувається у Мелітополі, йдеться 7 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

На зупинках — натовп. Автобуси зупиняються, але пасажирів не беруть. Відсьогодні транспорт у Мелітополі працює лише 6 годин на день — 3 зранку, і три ввечері. Але навіть у цей час потрапити до салону можна лише з довідкою про вакцинацію чи негативним ПЛР-тестом. Виняток — лише для неповнолітніх.

Попри те, що влада попереджала про новацію, для багатьох вона стала відкриттям. Одні прямують на роботу своїм ходом, а інші тішаться своїй передбачливості.

На непопулярні заходи влада Мелітополя наважилася через різке зростання хворих. В інфекційному шпиталі заповнено 90% ліжок. Більшість з них доправили сюди, коли вони вже ледве могли дихати. Пацієнтів доводиться розміщувати навіть в коридорах. Приймають лише тих, в кого тяжкий перебіг хвороби.

Коронавірус в Україні: у Мелітополі значно посилили карантинні обмеження

"Госпіталізовуємо тих людей, життя яких залежить від кисню. Тим кому він потрібен. Всіх, хто дихає сам, ми стараємося лікувати амбулаторно", — розповідає директорка Мелітопольської лікарні швидкої допомоги Лариса Саприкіна.

Щоб зупинити COVID-19, у Мелітополі скасували всі масові заходи та заборонили роботу дитячих розважальних закладів. Кафе та ресторани в місті можуть працювати лише у випадку стовідсоткової вакцинації співробітників. У цій піцерії до таких обмежень готові.

"Першу дозу я отримала три тижні тому. І зараз вже буду йти на другу", — зазначає адміністраторка ресторану Олександра Єфименко.

Інші заклади працюють лише на виніс. За дотриманням карантинних вимог стежать правоохоронці. Сьогодні в Мелітополі на коронавірус хворіє вже дві тисячі людей. Якщо зупинити зростання не вдасться, за кілька днів місто опиниться у "червоній" зоні.

Нагадаємо, що у Мелітополі посилили карантин: як працює громадський транспорт і торгові центри.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі склалася критична ситуація із захворюваністю на коронавірус — швидкі привозять пацієнтів кожні 10 хвилин.

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