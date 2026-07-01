- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
"Національний кешбек": на що та доки потрібно витратити гроші
Термін використання коштів «Національного кешбеку» подовжили до 31 липня. Коли почнуться виплати за квітень та весняної компенсації за пальне?
Додатковий місяць, щоб витратити національний кешбек. Термін використання коштів подовжили до 31 липня. Відповідні важливі зміни офіційно ініціювало Мінекономіки.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Рішення про подовження термінів використання стосується всіх раніше заощаджених громадянами грошей, а також очікуваної квітневої виплати.
Разом із нею українці отримають і антикризовий кешбек на пальне, який активно діяв навесні. Нагадаємо, що тоді максимальна компенсація за один місяць становила тисячу гривень.
Коли нарахують кошти та на що їх можна витратити
Уже з 3 липня гроші почнуть масово зараховувати на картки користувачів програми. Повністю витратити отриману державну допомогу українці мають право на такі послуги та товари:
оплату житлово-комунальних послуг (комуналку);
купівлю українських ліків;
придбання книг;
благодійні донати для Збройних сил України.
Варто пам’ятати про встановлений дедлайн: після 31 липня всі невикористані громадянами кошти автоматично повернуться до державного бюджету України.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЕЛЬНА спека! Аварійні графіки повертаються! Прорив Хаймарсів на фронті! | ТСН 20:00 30 червня