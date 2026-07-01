"Національний кешбек": на що та доки потрібно витратити гроші

Стало відомо, доки потрібно використати кошти із кешбеку / © pexels.com

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Додатковий місяць, щоб витратити національний кешбек. Термін використання коштів подовжили до 31 липня. Відповідні важливі зміни офіційно ініціювало Мінекономіки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Рішення про подовження термінів використання стосується всіх раніше заощаджених громадянами грошей, а також очікуваної квітневої виплати.

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Разом із нею українці отримають і антикризовий кешбек на пальне, який активно діяв навесні. Нагадаємо, що тоді максимальна компенсація за один місяць становила тисячу гривень.

Коли нарахують кошти та на що їх можна витратити

Уже з 3 липня гроші почнуть масово зараховувати на картки користувачів програми. Повністю витратити отриману державну допомогу українці мають право на такі послуги та товари:

оплату житлово-комунальних послуг (комуналку);

купівлю українських ліків;

придбання книг;

благодійні донати для Збройних сил України.

Варто пам’ятати про встановлений дедлайн: після 31 липня всі невикористані громадянами кошти автоматично повернуться до державного бюджету України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЕЛЬНА спека! Аварійні графіки повертаються! Прорив Хаймарсів на фронті! | ТСН 20:00 30 червня

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