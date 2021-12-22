Натягнув бюстгальтер та жіночі чоботи: як у Львові затримали педофіла, який проникав до шкіл

Натягнув бюстгальтер та жіночі чоботи: як у Львові затримали педофіла, який проникав до шкіл

Підозрюваному повідомили про підозру.

У Львові затримали педофіла, який проникав до шкіл та намагався розбещувати дітей. Правоохоронці впізнали його на вулиці, оскільки підозрюваний взувався у примітні чоботи.

Про це 22 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Під час затримання у Львові підозрюваний був одягнений у жіночий одяг

Відомо, що підозрюваний напередодні перевдягнувся у жіночий одяг та пробрався в одну із шкіл Львова. У туалеті він вимагав від 7-річної дівчинки, щоб та роздягнулась, проте дитину врятувала вчителька. Шукали педофіла у Львові тиждень.

У вівторок, 21 грудня, чоловіка затримали. Підозрюваного видали примітні чоботи. Від нацгвардійців він намагався втекти, проте марно.

Нацгвардієць Віталій Жупанський розповів, що на момент затримання підозрюваний у педофілії також був одягнений у жіночий одяг.

"Коли він розстібнув куртку, на светрі у нього був білий бюстгальтер", - додає нацгвардієць Владислав Гриценчук.

У Львові затримали 50-річного підозрюваного у педофілії

Підозрюваному повідомили про підозру.

"Йому загрожує позбавлення волі до 8 років. Також встановлено, що злочинець перебував у розшуку за аналогічні злочини", - сказав заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Руслан Остроух.

Як підозрюваний потрапив до школи у Львові

Директорка львівської школи, в які збоченець чіплявся до дитини розповіла, що дівчинка постраждала морально. Вона була переляканою та плакала. Роздягнутись дитина не встигла, оскільки її врятувала вчителька

Як стороння людина потрапила до школи, коли через карантин туди не пускають навіть батьків? У школі виправдовуються: професійної охорони в них нема. Є лише чергова.

"Вона була, стояла спиною, він пішов праворуч, а вона стояла ліворуч, тобто людський фактор", - каже директорка школи Ірина Чорнобиль.

У Києві педофіл також проникав до школи

Підозрюваному 50 років, живе він у Києві. Виявляється, розшукувала його ще й столична поліція. Як стало відомо ТСН, у вересні чоловік, який дуже схожий на затриманого у Львові, у жіночому одязі зайшов і в київську школу і намагався розбестити школярів. Про інцидент адміністрація говорить неохоче. Заступник директора школи з виховної робити Олександр Бісик переконує, що дитина фізично не постраждала, проте у неї був стрес.

Звласних джерел ТСН дізналася: тоді зловмисника затримали, начебто він вийшов під заставу у 180 тисяч гривень, і порушив умови звільнення. Сьогодні йому обрали новий запобіжний захід. Вже без застав. Два місяці під вартою.

Що кажуть у прокуратурі Києва

Прессекретарка прокуратури м. Києва Надія Максимець у Facebook повідомила, що підозрюваний дійсно перебував у розшуку за те, що він проник до школи та чіплявся до дітей.

"Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 181 тис. грн. Провівши близько місяця в слідчому ізоляторі, підозрюваний був звільнений - матір внесла за нього кошти", - повідомила Надія Максимець.

У прокуратурі додали, що після цього чоловік виїхав до Харкова для того, щоб нібито доглядати за хворою мамою, натомість він пограбував жінку та зник.

"Він перестав з’являтись до слідчого, обґрунтовуючи це необхідністю догляду за важкохворою матір’ю. Потім взагалі вимкнув телефон, почав переховуватися від слідства, відтак одразу був оголошений в розшук. З’ясувалось, що матір він не доглядав зовсім, а навпаки вкрав всі її заощадження. Хвора жінка невдовзі померла. Столичні оперативники сподівались, що підозрюваний з’явиться на її поховання, однак він не прийшов. Підозрюваний залишив Харків і, як тепер знаємо, продовжив орудувати у Львові", - додала Надія Максимець.

Чоловік вже був засуджений, проте вийшов на волю за "законом Савченко"

Раніше цей чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

"Останній раз вироком суду у 2019 році був засуджений до 12 років позбавлення волі за вчинення аналогічного злочину. Проте вже 10.09.2021 він звільнився на підставі "закону Савченко", - наголосили у київській прокуратурі.

Нагадаємо:

У Львові невідомий ходив школами та чіплявся до дітей. З даними Львівської міської ради, подібний інцидент стався двічі.

У соцмережах повідомили, що до шкіл заходить чоловік, переодягнений жінкою. У жіночому туалеті він змушує неповнолітніх при ньому роздягатися.

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