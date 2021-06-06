Науковці розгадали секрет, чому окремі людські організми не сприймають молока й вирішили цю проблему

Причина проблеми виявилася у генній мутації корів.

Молоко подорожчало за рік майже на 5%. Утім - головний секрет не в цьому. Не раз звучали думки, що дорослим пити його не варто, бо не зможе перетравити шлунок. Мутації, що сталися ще тисячі років тому, в генах поділили корів на два типи: поганий А1, і хороший А2, а молоко - на "лагідне" та "агресивне" для людського організму.

Про це 6 червня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Випивши погане А1, організм дасть сигнал – що молока не хоче. У кишківнику утворюється бетаказоморфін, з’являються шкірні екземи, діарейний синдром, також можуть бути закрепи.

Однак тепер пити молоко і їсти сири без алергій і шкоди зможуть усі, переконують вчені. Вони зробили цілу молочну революцію - виявили хибу природи. Вона крилася не в молоці, а в ДНК корів. Найпростіше було – розвести корів по різних стійлах. Потім – процес пікантний: треба було знайти особливих биків-запліднювачів, від яких народжуватиметься потомство без мутацій. Результат шокував. Фермери, побачивши висновки досліджень, почали видоювати "корисне" молоко окремо. І на нього вже полюють кмітливі підприємці.

І це А2 молоко вже є на полицях українських супермаркетів.

Виявляється, мутація, яка поділила корів на типи А1 та А2, сталася тисячі років тому.

"Споконвіків еволюційно парнокопитні тварини давали тільки молоко А2. Воно дикого типу. Воно давнє, на нього всі розраховані. Тобто це і буйволи, і кози, і африканська корова, азійська корова. Всі вони давали А2 молоко. Десь в Анталії на території Туреччини відбулася мутація в гені", - розповідає професор, доктор медичних наук, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України Віктор Досенко.

Відтоді корови поділилися на А1, А2 та змішаний гібрид (А1А2). Про цю мутацію ніхто ніколи не те що не знав, навіть не здогадувався до початку 2000-х. Аж поки вчені в Новій Зеландії та Австралії не взялися досліджувати, з яких то причин не всі люди можуть пити коров’яче молоко. Спочатку грішили на лактозне несприйняття. Але проблема з лактозою лише у невеликої кількості людей.

Також читайте В Україні зменшується виробництво молока

"Треба не плутати лактозну непереносимість з алергією до молока", - говорить лікарка-гастроентерологиня Лілія Ямроз.

Тому почали шукати іншу причину. І от з’ясувалося, що в молоці корів є всього одна малесенька, але дуже суттєва відмінність для людської травної системи. І захована вона у білку бетаказеїн, що є основою молока. Вона перетворила молоко А1 на таку собі отруту для деяких людей.

"Бетаказеїн це білок, який впливає на перетравлення і сприйняття людиною самого молока", - пояснює ректор Сумського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук, академік національної Академії аграрних наук України Володимир Ладика.

"І в результаті при розщеплені тепер нашими ферментами травлення в кишківнику утворюються бетаказоморфін. Ви припинили роботу кишківника. Він не виробляє соків. У результаті будуть вздуття, неприємні явища, будуть всякі відрижки і почнеться запалення. Тому що активація цих рецепторів активує імунні клітини", - каже професор Віктор Досенко.

Молочний світ одразу розпався на дві половини. Той звичайний, який був досі - нестерпний для багатьох із позначкою А1, і на молоко А2, корисне для всіх. А2 – це молоко жіноче, козине, буйволів. Тобто нездорове молоко дають лише мутовані корови. Але саме таких в Україні найбільше. Частково або повністю на коров’яче А2 молоко вже перейшли Австралія, Нова Зеландія, США, Канада, Велика Британія, Індія, Китай, Філіппіни. Світ почав різко міняти ситуацію. Україна вирішила змінюватись теж.

Сумська ферма почала дослідження своїх корівок першою. Молоко А2 поки що надоюють лише із 20 корів. Звідси підприємець Володимир Опришко щотижня забирає пів тонни такого молока. Його мінімалізм розміщується на 120 квадратних метрах. 4 роки тому все починалося із сироварні. Для нього завжди було загадкою, чому сири їсти може, а від молока – стає погано. Аж потім почув про корів А2. І дізнався, що є такі на сусідній фермі. І скуштував те молоко сам. З подивом зрозумів, що немає жодних наслідків. І одразу зрозумів, за що тепер візьметься. Спершу боявся, чи будуть купувати люди це диво-молоко. Але бізнес пішов і йде вже 9 місяців. І хоча ціна вища на кілька гривень, ніж у звичайного молока, його купують.

І ринок молока А2 зростає як на дріжджах. Масове виробництво А2 почав великий молокозавод на Чернігівщині - нову лінійку запустили тиждень тому. Вклали 4 мільйони гривень - у новий конвеєр і генетичні тести для семисот корів з їхньої ферми. Тепер тут точно знають, що в стаді менше половини корів без мутації. Всього 330 дають А2 молоко. Інших 370 треба позбуватися.

Але чи можна зробити так, щоб усі корови були "правильні". Наприклад, в Індії - так склалося історично - майже всі корови А2. Природа не втрутилась у їхнє ДНК. Не дарма вони там священі. Європейцям пощастило менше.

В Інституті фізіології дослідили ДНК 2 тис. українських корів. Корів А1 і змішаного типу – 65%, "правильних" А2 - всього 35%. На сумській фермі помітили дещо особливе. Плямисті чорно-рябі корови переважно і належать до мутованого типу А1. Але є в Україні ще одна унікальна порода – бура – лебединська. Серед них науковці виявили найбільшу кількість корів генотипу А2 - аж 70%. Але корів таких на фермі дуже мало порівняно з чорно-рябими. Тож, тут узялися за збереження породи. Тепер завдання знайти "правильних" биків А2.

Компаній, що торгують спермою биків, в Україні всього три. Дмитро – власник бізнесу – першим вирішив протестувати своїх биків. Бо попит на сперму А2 тепер зріс. У цьому спермобанку – пів мільйона доз для запліднення корів. Їх зберігають в азоті. І потім ці "соломинки" запліднюють корів. У Європі створили цілі державні спермосховища – для розвитку племені А2.

Україні, аби перейти на корів А2, потрібно 5-6 років, кажуть науковці. Це вигідно фермам, це вигідно виробникам, у яких молоко купуватимуть більше людей. Звичайно, є люди, яким без різниці А1 чи А2 молоко пити. Це особливості травної системи кожного. І вони змінюються протягом життя. Але ті, хто раніше в бік молока і не дивився, тепер зможуть пити А2.

Більше подробиць дивіться на відео:

Новини тижня: чому не все молоко можна пити та до чого тут мутація корів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання