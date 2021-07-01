Навала електросамокатів: яка ситуація у Києві (відео)

Електросамокати на українських вулицях поділили наше суспільство на два табори.

У Києві спостерігається навала електросамокатів. Ці двоколісні наробили галасу в усьому світі. Люди обурені тим що їхня кількість постійно збільшується, а через неуважність водіїв цих засобів, пішоходи ризикують потрапити під колеса просто серед тротуару.

Як борються із цією проблемою у Києві, йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 1 липня.

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Містяни роздратовані, правила неврегульовані, але натомість електросамокати набувають ще більшої популярності. Нещодавна у Києві запустили ще один сервіс прокату електросамокатів. Тож їх тепер стане ще більше.

Електросамокати на українських вулицях поділили наше суспільство на два табори. Серед їхніх шанувальників - киянин Олександр Рубцов.

"У Києві зараз пробки, я машину залишаю. Дістаюся на роботу на метро. І Контрактовою площею пересуваюся як раз на самокаті. Це в 2-3 швидше", - каже він.

Олександр зазначає: за допомогою електросамоката можна і суттєво заощадити: "У моєму випадку це близько 15 гривень поїздка, це дешевше, ніж на автомобілі".

Але незадоволених набагато більше:

"Ось так доводиться йти, щоб тебе не збили. По дві-три людини на одному самокаті. 25 км і в тебе".

"Я вважаю це небезпечним, але якщо спокійно кататися, то нормально. Коли люди п’яні вважають, що це прикольна тема, то мені здається, що не дуже".

" Стан деяких самокатів не є задовільним. Ось, наприклад, у мого знайомого був випадок, коли в нього не спрацювали гальма на ньому".

"Спочатку правила руху для електросамокатів, а потім самокати".

"У Фейсбуці дуже багато дописів про те, що люди їхали, у них відмовляли гальма і вони просто потрапляли до травмпунктів".

Ортопед-травматолог Володимир Капорін розповідає, що зі зростанням кількості пунктів прокату електросамокатів збільшилась і кількість травмованих. Звертаються майже щодня.

"Дівчинка 21 року, яка вирішила скористатися одним із прокатних самокатів. Вона їхала ввечері, не побачила перепону. Було погане покриття, вона на нього влучила, і як результат- прийшла до мене з саднами кінцівок нижніх, рук, кістей. Вони не є контрольовані, люди можуть користуватися цими самокатами в нетверезому стані", - розповідає Капорін

Лікар наполегливо закликає не їздити на самокаті одночасно вдвох та особливо з дітьми.

"Вони ставлять дитину попереду, може бути удар головою, підборіддям у саму стойку самоката, у кермо. Тим паче, що вони всі пересуваються без шоломів. Якщо з руками-ногами можна ще щось зробити, то, як показує практика, якщо це травма голови – це вже набагато гірше", - додає травматолог.

Операцію з приборкання електросамокатів в Україні вже розпочали на місцях. У столиці влада підписала меморандум із прокатниками. У ньому - обмеження швидкості, обов’язкове медичне страхування кожного користувача та визначені зони, де можна залишити двоколісний.

В Одесі та Львові також планують встановити схожі обмеження для електросамокатів. У місті Лева вже з’явились таблички із забороною на пересування електротранспортом у центрі.

Нагадаємо, у центрі Києва дівчина розбила обличчя та отримала травми рук і численні садна через несправний самокат, у якого відмовили гальма.

Навала електросамокатів: як борються з ними у світі та яка ситуація в Україні

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