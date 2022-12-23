Навчала дітей користуватись транспортиром: ТСН розшукала вчительку, яка стала зіркою Мережі

На початку тижня Мережу розірвало відео з учителькою, яка просто на вулиці, зловивши Інтернет на паркуванні супермаркету, проводить урок. Боєм за наше майбутнє одразу охрестили в Інтернеті цю приголомшливу сцену, йдеться в ТСН.

“Ой, капец, капец. Я в шоці. Мені легше провести уроки, чим це дивитися. Якщо чесно, то якось ніяково, що виставили в Інтернет. Як для мене, це ніяково. Я не звикла бути на показ, щоб усі говорили… Я звикла виконувати свою роботу”, - соромлячись несподіваної слави, каже вчителька математики Юлія Дмитрівна.

В той день вона, як завжди, готувалась вести урок у п'ятикласників: для них потрібен ноутбук, бо малим не поясниш на пальцях, каже, треба презентацію. Тож вчителька почала шукати місце, де можна “спіймати” Мережу. “Де не йду – ніде нема Інтернету. Ну, а там зупинка, де зупиняються машини, зловила Інтернет, стала на місці і почала проводити. Ось так і довела урок до кінця”, - розповідає вчителька.

Того для вона вчила дітей користуватися транспортиром. “Як ти дитину навчиш прикладати транспортир? Якби був поряд – ти показав би на дошці, підійшов би до кожного. А тут як? Кути є і виміряй! Ну, то намагаєшся накласти анімацію”, - каже Юлія Дмитрівна.

У рідній школі вчительки класи не бачили дітей вже понад триста днів: укриття в школі немає, тож навчання тут виключно дистанційне. До листопада, каже директорка пані Наталя, вчилися більш-менш спокійно. Тепер, аби провести уроки, більшості педагогів доводиться бігати районом чи не щодня.

Юлія Володимирівна каже, що не лише вчителі, а й діти, і їхні батьки зараз – справжні бійці. Вона точно знає, нащо аж так наполегливо виконує свою роботу. “Діти – це наше майбутнє, їм відбудовувати нашу державу. Ми нічого не зможемо зробити, якщо ми їх не навчимо”, - переконує вчителька.

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