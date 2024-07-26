Навчання по суботах та тривалі канікули: коли в Україні діти підуть до школи та, що відомо про нововведення

В Україні готуються до навчального року під час війни.
В Україні цього року навчання у школах почнеться 2 вересня. Хоча у різних містах планували старт навчального року раніше. Наприклад, у Львові всередині серпня. У громадах Київщини батьків попередили, що навчання буде і по суботах, і без осінніх канікул.
Про новації нового навчального року дізнавалась кореспондентка ТСН Інна Боднар.
У Києві ремонтують школу після ракетного удару
В одній із шкіл Києва триває ремонт. Адже будівля навчального закладу постраждала через російський ракетний удар.
Директорка школи каже, що в укритті навіть штукатурка не обсипалася. А там під час тих обстрілів, були діти із сусіднього дитсадка.
У цьому навчальному закладі хочуть встигнути все відновити до початку навчання.
"Ми всі хочемо, щоб почався навчальний рік у нашій школі і діти прийшли вчитися в офлайн", - каже директорка школи.
Проте в управлінні освіти кажуть, що будівлю визнали аварійну, але школу не розформовуватимуть. Класи разом із вчителями просто перейдуть в інший заклад на час ремонту школи У столиці зміни у навчальний процес поки не вносять.
Деякі громади хотіли раніше почати навчання у школі
Навчальний рік у школах має стартувати 2 вересня. Цю дату офіційно затвердив уряд. Триватиме - до 30 червня. І канікулів має бути упродовж року - мінімум 30 днів. Урядовому рішенню обурилися у громадах, де планували розпочати навчання раніше.
У Львові хотіли стартувати з середини серпня.
"Коли ми ухвалювали рішення про 19 серпня. Ми так і розуміли. Уявіть собі. Ми тут матимемо два тижні. У червні два тижні. І коли матимемо складні тижні взимку. Нам не треба нічого видумувати. Ми просто організуємо канікули. Зараз у нас поля для маневру стає менше. Бо нас чітко в рамки сказали – от так і от так", - каже начальник управління освіти Львова Андрій Закалюк.
У Міністерстві освіти запевнюють, що маневрувати можна і може це робити кожна школа окремо.
"Педрада може ухвалювати скільки днів на тиждень навчатимуться учні, скільки разів на рік канікули і яка тривалість. Зрозуміло все буде коригуватися після проходження зими. Будемо бачити скільки учні не навчалися через відсутність світла", - каже заступник міністра освіти та науки в Україні Андрій Сташків.
На Київщині вчитимуться по суботах та без осінніх канікул
У громадах Київщини вже вирішили, що діти вчитимуться по суботах і без осінніх канікул. Це для того, що поки не так холодно і більше денного світла, походити на уроки в школи.
"Просто одну суботу ми будем відучуватись за понеділок, іншу суботу - за вівторок. І таким чином до першого грудня ми 13 днів повністю перекриваємо", - каже директорка ліцею Оксана Пономарьова.
Виходить, що до першого грудня, вони проходять програму першого семестру. А далі, якщо геть буде тяжко зі світлом та теплом, дітей відпустять на тривалі канікули.
Десятикласниці Ксенія та Каміла, щойно почули, що вчитимуть ще й по суботах. Діти не в захваті, проте кажуть, що розуміють ситуацію.
За даними міністерства освіти, біля 80% шкіл країни оснащенні генераторами. Але тільки половина з них мають потужності, які дозволять вчитися за повного блекауту.
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