Навчання по суботах та в укриттях: як в Україні готуються до нового навчального року у школах

В понеділок у більшості шкіл лунатимуть перші дзвоники. І вони пролунають ще для понад 70 тисяч учнів, які нарешті вийдуть з онлайн навчання в офлайн. Дистанційно в Україні вчилося майже 600 тисяч школярів, до кінця року у планах уряду цю кількість зменшити вдвічі. Тож на будівництво укриттів цього місяця виділили ще 5 мільярдів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

У Вишгороді батьки бунтують через приготування до навчального року

У Вишгороді батьки школярів невдоволені приготуванням до навчального року. У тутешньому закладі учні вчилися у три зміни. І це тільки початкова школа. Старшокласники - на дистанційці. Яким буде цей навчальний рік вони досі не знають. А тому дорослі та діти прийшли до навчального закладу та вимагають пояснити ситуацію. Проте директор закладу до людей так і не приходить.

Батьки у Вишгороді прийшли до ліцею

Усі кучкуються біля екскаватора, який припаркувася біля укриття. Це модульний сховок. Його двері підперті палкою, тож можна зайти всередину. Тут дві кімнати і лавки по периметру. Таких укриттів у ліцеї - два.

"Два модульних є, але працює тільки одне. Основне будують вже рік. Але зараз воно на стопі", - кажуть батьки.

Капітальне протирадіаційне укриття тут зводять вже понад рік. За будівельним парканом від вітру колишуться бур'яни і жодного будівельника

У Вишгородській міській раді ТСН письмово повідомили, що укриття вже зведене на половину. І його добудують. Чекають грошей.

За дивним збігом обставин, у день, коли обурені батьки прийшли під школу, Міністерство освіти погодило виділення гроші з держбюджету на добудову укриття ліцею. Але це не означає, що школа їх одразу отримає. Це питання ще має погодити уряд.

Ліцей у Вишгороді

Як в Україні готуються до навчання у школах

"Школа офлайн" - так назвали програму, мета якої вивести на очне навчання якомога більше учнів. А для цього скрізь мають бути укриття.

"Ми розробили відповідну методику оцінку ризиків, маємо червону, помаранчеву зону, де ми фінансуємо першочергово будівництво укриттів. Це прифронтові, прикордонні регіони, і нам вдалося достатньо добре закрити цю потребу, два з половиною мільярди було в бюджеті передбачено, і ось додатково, тиждень тому, було виділено ще 5 мільярдів на цю потребу, тому ми вже там майже на 85% закриваємо всі прифронтові прикордонні регіони цією потребою", - каже міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

І з понеділка, каже міністр, за парти сядуть понад 70 тисяч учнів, які до цього вчилися тільки онлайн. І до кінця року їх має бути ще більше.

У Запоріжжі діти навчатимуться в укритті

На батьківські збори сходяться у запорізькому ліцеї. Тут готові виводити дітей в офлайн. Батьків зібрали, аби обговорити, де проводити уроки: можна на першому поверсі, щоби оперативно спускатися в укриття. Або ж не бігати і починати відразу в сховищі. Батьки одноголосно - за останній варіант.

"На сьогодні ми бачимо, що ми можемо розпочинати в укритті, це може бути 4-5 уроків, потім іде перерва, вони ідуть додому, обідають, перепочивають, на 6-7 урок вони дистанційно можуть знову долучатися", - каже Дацінько Євдакія Григорівна, директор Запорізького академічного ліцею №34.

Щоби діти під землею змогли вчитися, простір поділять на зони.

У кожній школі повинно бути укриття

Підземна школа у Харкові

У Харкові очне навчання організовують теж під землею. Збільшують кількість класів у метро, на повну запрацює підземна школа, ще є пару протирадіаційних укриттях. Однак, уся ця підземна інфраструктура дозволить сісти за парти лишень 10 відсоткам учнів Харкова. І це - головно першачкам та учням початкових класів.

На Миколаївщині дітей довозитимуть до шкіл

Миколаївщина звітує, що 70% учнів регіону зможуть вчитися в очному або змішаному форматі.

"У нас є громади, в яких повністю зруйновані всі навчальні заклади. Тобто будівель не існує. Якщо є діти разом з батьками, які виявляють бажання вчитись в очному форматі, надаємо їм можливості шкільними автобусами діставатись до цих закладів", - каже Беліховська Алла, директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації.

На придбання шкільних автобусів з держбюджету цьогоріч виділено мільярд гривень. Кому і скільки давати грошей - в уряді спираються на аналітичні дані.

У школах навчатиться по суботах

"Взяли електронну систему внесли туди всі дані – куди ворог бив. Дроном, ракетами. Скільки дітей проживають, скільки там шкіл автобусів. На основі даних країну поділили на зони безпеки. Від непоборної - де вчитися офлайн ніяк, до задовільної - де за партами мали б бути всі. Ця система допомогла змоделювати, де будувати підземні школи, бомбосховища. Щоб зробити мережу, щоб максимальна кількість дітей вийшли цьогоріч в офлайн. Наступного ми взагалі хотіли б досягти 90%", - каже віцепрем'єрміністр Михайло Федоров.

Миттєво реагувати на ситуацію в країні та оперативно корегувати графік роботи у школах - готуються освітяни у новому навчальному році. Окремі громади уже оголосили, що вчитимуться й по суботах і без осінніх канікул, бо не відомо наскільки критичною буде ситуація зі світлом узимку. За останніми даними, які озвучив міністр освіти, 86% шкіл забезпечені резервними джерелами живлення.

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