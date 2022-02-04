Навчання розбрату: "дистанційка" за два роки так і не отримала прийнятної форми, щоб задовільнити батьків і вчителів

Навчання розбрату: "дистанційка" за два роки так і не отримала прийнятної форми, щоб задовільнити батьків і вчителів

Чергова хвиля Covid-19 знову посадила два мільйони українських учнів перед моніторами комп'ютерів.

Від першого онлайн-урокув Україні минуло вже майже два роки, але до "дистанційки" питання залишаються досі і, до всього ж, абсолютно у всіх учасників освітнього процесу. Батьки скаржаться на «видачу» завдань в мессенджерах, вчителі - на відсутність техніки, директори не розуміють, як оцінювати знання учнів та рахувати зарплату педагогам.

ТСН.Тиждень розкаже, що змусило “зависнути” всю шкільну систему і чи є спосіб її розблокувати.

Понад половина шкіл в Україні навчається дистанційно. Наразі 8 671 школа в Україні працює дистанційно, ще 56 - перебувають на канікулах - відзвітував міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в своєму телеграмі.

Чергова хвиля Covid-19 знову посадила два мільйони українських учнів перед моніторами комп'ютерів. Однак, це лише півбіди. Вірус щодня відправляє на карантин вчителів. Тож, уроки або скасовуються взагалі, або перекидаються на колег. І вони вже хочуть доплати.

Відсутність педагогів на уроках дуже обурює батьків, які і без того не в захваті від викладання онлайн. “В багатьох школах досі не проводяться онлайн-уроки. Вчителі просто домашнє завдання надсилають у вайбер. І якщо дітям незрозуміло - або батькам доводиться пояснювати, або репетитора наймати”, - скаржиться Оксана Макаренко, мама трьох учнів.

Слідкувати за організацією викладацького процесу в школах мали б директори шкіл, каже освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Керівники шкіл просять зрозуміти їх навантаження. Однак, найчастіше - не розуміють. Комунікація між батьківськими комітетами та освітянами, як і "дистанційка", вкрай важка. “Організація дистанційного навчання - процес двосторонній. Школа має розробити розклад, програми, запропонувати певні дії, але забезпечити, щоб дитина була на уроці - це обов'язок батьків», - пояснює розподіл ролей Сергій Горбачов.

В результаті замість навчання - скарги незадоволених. За два роки в батьків, вчителів, директорів шкіл та відповідальних у владі накопичилось одне до одного купа запитань.

ТСН.Тиждень зібрав найгостріші, закликав усіх до діалогу і спробував знайти відповіді у високих кабінетах. Що потрібно зробити, аби дистанційка нарешті влаштувала усіх - дізнатись вже цієї неділі о 19.30 у програмі “ТСН.Тиждень” з Аллою Мазур.

Читайте також:

У МОЗ розповіли, як можна припинити самоізоляції під час COVID

Італія послаблює карантинні обмеження: що слід знати туристам

108 днів у пологовому, більшість часу - в реанімації: у Києві щаслива мама із немовлям подолали коронавірус