Навчання військових на дроні "Лелека": розробник зробив важливу заяву про співпрацю з Міноборони

Виробник українського безпілотного комплексу "Лелека" змушений навчати пілотів для ЗСУ власним коштом. Бо, кажуть, що фінансування від Міністерства оборони немає. Це триває вже півтора року, адже досі не узгоджена процедура, стверджують у школі пілотів. Водночас, інші відомства сплачують за навчання. І підрозділи ЗСУ, що одержують цей комплекс для роботи, заявляють про потребу в кваліфікованих фахівцях.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Як навчають пілотів дронів

Валерія - еколог за фахом, добровільно пішла до війська більше року тому. Була діловодом та парамедиком. Під час служби усвідомила: найбільшу користь зможе дати побратимам, якщо вправно керуватиме безпілотним комплексом.

"Це дальня розвідка аж туди, в тил до противника - розглядати їхні полігони, де склади їхні, можна вражати ціль, далеко коригувати артилерію. Особливо якщо взяти наш Запорізький напрямок, коли в нас там річка ціла, то розвідка "Лелекою" туди дуже ефективна, бо ми ж не будемо на човнах відправляти хлопців", - каже вона.

Розвідка, конвоювання техніки та корегування вогню - це основні задачі комплексу "Лелека". Інструктор каже: під час навчання намагаються відпрацювати усі можливі ситуації. Літають вдень і вночі, за різних погодних умов і коли сигнал з перебоями.

Дрон "Лелека"

Антон каже, що це вже третій тип безпілотників, що він освоїв.

"Лелека" краща, стійка до погодних умов, міцніша конструкція. Непогана камера, якісна. Ну, і стійка до засобів РЕБ. Потрібне гарне навчання і гарний відбір пілотів, тому що ситуації бувають дуже різні. Бувають такі ситуації, коли треба екстрено і швидко діяти", - каже він.

Навчання пілотів

Розробник власним коштом навчає пілотів

Загалом півтори тисячі пілотів підготували у цій школі. Її створив виборник безпілотних комплексів "Лелека" торік у квітні. Керівник навчання визнає: здебільшого це доводиться робити власним коштом.

"Згідно держзамовлення, постачання комплексів збільшується з кожним кварталом, відповідно до цього потреба в навчанні зростає, і фінансування саме від Збройних сил України - це є основним користувачем нашого комплексу, але наш заклад навчає військовослужбовців суто за власні обігові кошти", - кажуть у виробника.

Тут пояснюють: інші відомства, для яких готують пілотів, сплачують за послуги, а зі Збройними силами досі немає узгодженої процедури.

"Це призводить до того, що навчальний заклад не може відповідно до цього максимально масштабуватися. Саме затратна матеріально-технічна база навчального закладу - це є комплекси, штат інструкторів, це є автомобілі, це ж всі комплектуючі. Відповідно до потреби в України, ми не можемо повним обсягом закривати всю потребу, котра є наразі на підготовку пілотів", - кажуть розробники.

Навчання пілотів на дроні

У Міноборони на запит ТСН відповіли: підготовка операторів безпілотних літальних апаратів здійснюється в навчальних центрах Збройних сил України: "Наразі спроможності навчальних центрів покривають потребу підготовки відповідних фахівців"

Водночас виробники комплексу "Лелека" сподіваються, що процедуру співпраці з навчальними центрами виробників все ж ухвалять і навчання пілотів для потреб Збройних сил буде ще масштабнішим і ефективнішим.

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