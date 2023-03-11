Навчилися воювати вже на війні і тепер дають прочухана ворогам: танкова бригада кошмарить росіян на фронті

Річницю створення відзначає четверта танкова бригада, яка хоча і створювалась торік з нуля, та вже вже зараз бійці мають значні здобутки в оборонних та наступальних операціях. Військові мали успіхи на Донеччині та звільняли Харківщину. У бригаді є герой України і ще десятки воїнів отримали ордени та відзнаки, йдеться в ТСН.

Бахмут, Авдіївка, Соледар, Ізюм, Куп’янськ, Дворічна - далеко не вся географія боїв четвертої танкової бригади.

Хоча в перших числах березня 22 року у бригаді був лише командир. На початку великого вторгнення четверту танкову збирали фактично з нуля, а вже в середині квітня було перше бойове хрещення.

Мобілізовані хлопці фактично без військового досвіду вже рік як дають росіянам прочухана. У боях втрачали техніку та побратимів, отримували поранення та контузії. “Перше було в ізюмському лісі від мінометного обстрілу. А друге - від танкового снаряду”, - розповідає сержант 4-ої окремої танкової бригади Максим Кошпетрук.

До річниці створення бригади Максима нагородили відзнакою «Сталевий хрест». Сил та наснаги додають чоловікові його рідні, які чекають вдома з перемогою. Одразу після нагородження потішив їх першою відзнакою.

З новим званням заступник начальника командного пункту. Торік через вторгнення росіян хлопцю довелось достроково закінчити військовий виш і одразу ж подався у військо. “Ще коли йшов в ліцей, мені батьки говорили: може ти подумаєш? Може не треба? Я казав, що я піду, бо я родився чоловіком. Я вважаю, що я зробив усе правильно”, - переконує заступник начальника командного пункту штабу 4-ої окремої танкової бригади Дмитро Бридкий.

Урочисте нагородження воїнів розпочалось із внесення бойового прапора, який бригада отримала лише через 7 місяців після створення.

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