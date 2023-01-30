Навідниця “Принцеска” вийшла заміж за втаємниченого коханого, якого не показувала навіть подругам і батькам

Хто ж зміг розтопити серце норовливої і безстрашної Тетяни Чубар та чи зважилася вона бодай на своє весілля замінити піксель на білу сукню

Найвпізнаваніша білявка Збройних сил, конотопська навідниця САУ, авторка пекельних роликів під ніком «Принцеска» вийшла заміж, йдеться в ТСН.

Гуляння влаштували у кафе із символічною назвою «Конотопська відьма». Хто обранець їхньої Тетяни не знають навіть подруги. Мрія перефарбувати бойову машину в рожеве у Тетяни не справдилась, тож оголосила гостям весілля, щоб були в рожевому.

Заради коханого принцеска САУ змінила піксель на весільне вбрання. Білу сукню та фату вона вдягає уперше, хоч у свої 25 – вже мама двох синочків. Втім, нині, як і два роки поспіль, подробиці про свого обранця Тетяна тримає в секреті. Каже, щастя - любить тишу.“Це Міша, мій наречений. Тепер вже в мене є моя спина, яка мене прикриє і захистить”, - каже вона.

Михайло – теж військовослужбовець. Родом із Запоріжжя. Познайомилися на службі два роки тому - Тетяна якраз косила траву, цим і здивувала. Рішення одружитися, кажуть, виникло одночасно. Як і бажання змінити прізвище, була Чубар, стала – Надисєва. “Навіть те що йде війна, життя далі продовжується і треба йти далі, не зупиняється нічого. І ми так вирішили – треба весілля, треба зібрати всіх родичів, давно всі не бачились”, - каже дівчина.

На весіллі знаменитої навідниці – родини обох наречених, зі служби відпустили навіть її батька-військовослужбовця.

Тетяна не приховує, весільні приготування та дефіле на підборах для неї – справжнє випробування. “Думаю, що скоро назад перейду в кросівки, берці, тому що на каблуках незручно”, - сміється вона.

За кілька днів – знову на службу, знову у бій, бо ж медового місяця у подружжя, на жаль, не буде. Та й служать вони у різних бригадах, Тетяна з цим миритися не хоче. “Я не хочу, щоб нас розлучило багато кілометрів, я хочу щоб ми були в одній бригаді, разом. Ходити на роботу разом, водити дітей в садочок, в школу, вже все”, - переконує Тетяна.

Військової служби кидати не збирається і в декрет - також, але не приховує, дещо стомилася від популярності в соцмережах, прагне тиші. Зараз для неї сімейне життя - це служба із чоловіком в одній бригаді, разом, до перемоги.

Нагадаємо, що Тетяна Чубар стала відомою на всю країну завдяки своїм запальним відеороликам.

Короткі відео навідниця самохідної артустановки знімала у реальних боях з окупантами. Робота та результати її САУ- з десятками знищених ворожих цілей – багатьох надихали, захоплювали, а ролики набирали мільйони переглядів. Їх безстрашна навідниця розміщувала під ніком «Принцеска».

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