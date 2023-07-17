Навіки 24 і 21: щемлива історія братів-Героїв, які втекли від Путіна і загинули за Україну

Посмертне звання Героїв України отримали брати Бутусіни. Роман і Леонід – росіяни. 2014 року їхні батьки, втікаючи від путінського режиму, переїхали до України. До війська тоді одразу вступив батько. А згодом на фронті опинилися і два старші сини. Хлопці загинули торік на Чернігівщині, і нині їм посмертно вручили нагороди.

Історію героїчної родини розповіла кореспондентка ТСН Алла Пасс.

"Понад рік минув, як загинули її сини. Під час розмови Тетяна Бутусіна ледь стримує сльози", – розповідає Алла Пасс.

Історія братів-Героїв Бутусіних / Фото: ТСН

"Жодні фінвиплати та нагороди дітей не замінять... я би віддала своє життя, аби дітей повернути, але, на жаль..." – ділиться жінка.

Романові було 24, Леоніду – 21. Їхній останній бій був у селі Лукашівка на Чернігівщині. Торік, 9 березня, росіяни почали його штурм. Сили були нерівні, каже батько Олег Бутусін.

Сам знайшов тіла синів: батько розповів, як загинули Роман і Леонід Бутусіни

Батько Олег Бутусін сам тоді воював, як загинули сини, інформацію збирав по крихтах. Сам знайшов і їхні тіла, зрешечені кулями. Роман та Леонід загинули пліч-о-пліч.

"Є Ромині та Льоніні речі. Там видно, що пробито кулями, і все. Будинок, де вони були, теж усе всіяно кулями різного калібру", – розповідає батько.

Тетяна Бутусіна – мама Героїв / Фото: ТСН

Історія багатодітної родини, яка втекла від путінського режиму

З багатодітною родиною Бутусіних кореспонденти ТСН познайомилися 9 років тому. З російського Владивостока родина тікала від переслідувань путінського режиму – вони уголос критикували його. За те, що не мовчали, ФСБ оголосила в розшук голову родини.

"У нас там політув'язнених більше, ніж за сталінських часів", – розповідає мати братів.

Разом з 12-ма дітьми Олег і Тетяна Бутусіни оселилися на Прикарпатті. Переїхати до України, зізнаються, спонукала й війна на Донбасі. Батько родини одразу пішов воювати добровольцем у лавах Правого сектору.

"Ми розуміли: чи ми на тому боці – боці зла абсолютного, чи ми – на боці добра, України", – ділиться батько Олег.

Найстарші сини Роман та Леонід теж вирішили боронити Україну. Роман вступив до Академії Сухопутних військ. І хоча з часом у нього виникли проблеми зі здоров'ям, контрактником пішов на фронт. Молодший Леонід закінчив військово-спортивний ліцей і пішов за братом.

Також читайте Герой України так і не побачив свою доньку: побратими виборюють можливість для дитини пройтися вулицею з іменем батька

Вирішили всиновити ще двох дітей: як живе родина після загибелі синів

Після загибелі старших синів у багатодітній родині Бутусіних залишилося 10 дітей. Нині вони вирішили всиновити ще двох.

"Наш Роман із дівчиною після війни мріяли всиновити двох діток", – розповідають батьки.

Нині подружжя проходить курси прийомної родини. А частину грошей, які отримали як компенсацію після загибелі дітей, віддали на добру справу: закупили обладнання для районної лікарні та забезпечили місцеву школу якісною водою.

Лише зараз, за рік після загибелі, Роман і Леонід Бутусіни отримали посмертну нагороду – золоті зірки Героїв України.

Нагадаємо, Герой України, який прикутий до ліжка через поранення голови, вже може говорити. Йдеться про бійця ЗСУ Віталія Шумея, якого нещодавно прооперували в Іспанії.

Читайте також: