Навіщо Київ будує укриття аж на Закарпатті: всі деталі нового скандалу з держзакупівлями

У Києві новий скандал з облаштуванням укриттів. Цього разу у центрі уваги чиновники Шевченківської РДА. Вони вирішили, що усі бомбосховища району вже довели до ладу, і взялися будувати укриття на Закарпатті в селі Осій у дитячому таборі "Зачарована Долина".

Про дивотендер сайту ТСН.ua розповів Леонід Ємець, депутат Київради.

Згідно із даними Prozorro, за кошти киян буде побудоване укриття на 140 осіб в селі Осій Хустського району Закарпаття - дитячий табір "Зачарована Долина". Проєктна вартість будівництва 14 мільйонів гривень, саме вона відображена в проєктних розрахунках, договір на проєктування за 360 тисяч гривень вже підписано.

Укриття в горах, більярд та люксовий автобус

"Комунальне підприємство Шевченківського району будує укриття, але за 800 кілометрів від Києва і за 14 мільйонів, там, де жодного разу не падали ворожі ракети та дрони через складний гірський рельєф. Щоб ви розуміли, на ці гроші можна 14 укриттів у Києві відремонтувати з нуля", - розповідає сайту ТСН.ua Леонід Ємець, голова тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів і перевірки делегованих повноважень РДА в Києві.

Дитячий табір "Зачарована долина" / фото соціальні мережі

Він додає, що за 900 тисяч гривень можна зробити ідеальний ремонт бомбосховища площею в 100 метрів.

"Місце, де будують укриття – це база відпочинку Шевченківського району. Там стоять такі собі будиночки трикутної форми, які по вартості тягнуть на 2 тисячі доларів. Є місце для гри у більярд. У травні цього року, чиновники вирішили ще прикупити туди люксовий мікроавтобус Hyundai Staria за майже 2 мільйони бюджетних гривень в топовій комплектації Business+ з купою класних фішок - шкіряний салон, звук Bose та красиве підсвічування салону", - додає Леонід Ємець.

А де ховатися мешканцям району?

Голова тимчасової комісії Київради зазначає, що поки чиновники Шевченківської РДА будують бомбосховище у горах, мешканцям цього району просто немає де ховатися від ворожих ракет.

"Усі пояснення від РДА зводиться, як і в історії з барабанами - чиновники піклуються про дітей. Ну, значить, діти Шевченківського району зможуть вдосталь на Закарпатті пограти у більярд та покататися у люксовому автобусі. Тим часом мешканці району, думають, де їм ховатися від ворожих повітряних ударів. Нещодавно, ми з комісією відвідали укриття на вулиці Січових стрільців, де було збиття ворожого дрону – там падали його уламки. У найближчому кварталі на будинків 10-15 – укриття просто немає. Є лише бомбосховище у приміщені колишнього гей-клубу, але його чомусь виключили зі списку укриттів, бо немає кошів на ремонт. Але вибачте, це приміщення можна відремонтувати для захисту людей. Скоріш за все, на цю споруду у чиновників Шевченківської РДА, якісь інші плани. Бо ж краще будувати укриття за шалені гроші 800 кілометрів від Києва, і начебто для дітей", - розповідає нам Леонід Ємець.

Він додає, що до цього у дитячому таборі "Зачарована долина" вже зробили ремонт на 7,3 млн грн. І робили його по-багатому з душовими кабінами за 32 тисячі, кондиціонерами по 160 тисяч і дверима за 22 тисячі гривень.

У минулому році на ремонт табору витратили понад 7 млн грн

Що кажуть в Шевченківській РДА?

В Шевченківській РДА заявляють, що інформація, яку оприлюднив депутат Київради, - є маніпулятивною.

"Інформація, яку озвучив депутат Київради, - не відповідає дійсності. Пан Ємець на Prozorro знайшов договір на проєктування цього укриття. Побачив там дійсно велику суму у 14 мільйонів гривень і не розуміючи, що вона означає, озвучив у соціальній мережі. Ця сума прорахована згідно з постанови Кабінету міністрів на ту кількість дітей, яка має укриватися в укритті, вона вказала лише для визначення вартості проєкту. З цієї суми у 14 мільйонів вирахували, що розробка проєкту буде коштувати приблизно 350 тисяч гривень. Тобто будувати укриття за 14 мільйонів гривень ніхто не збирався. І це абсолютна маніпуляція", - розповідає сайту ТСН.ua Олександр Поповцев, тимчасовий виконувач обов'язків голови Шевченківської РДА.

Також він пояснив нам, чому укриття будується на Закарпатті.

"Табір "Зачарована долина" знаходиться у сфері управління Шевченківської РДА з 1999 року. Після повені у Закарпатті в 1996 році наш район активно допомагав Мукачівській громаді у ліквідації наслідків негоди. На знак вдячності місцева влада виділила нам понад 4 гектари землі, на якій Шевченківська РДА збудувала дитячий табір. Він там працює з 1999 року та належить територіальній громаді міста Києва, фінансується з бюджету столиці, місто фінансує відпочинок дітей. Просто територіально він знаходиться у Закарпатті", - пояснює Олександр Поповцев.

Він додає, що в умовах війни, кожен дитячи садок, заклад освіти або дитячий табір може функціонувати за умови наявності у ньому укриття.

"В таборі "Зачарована долина" було облаштоване тимчасове укриття під басейном. Але належних умов для перебування там дітей немає. Тому на цей рік ми запланували витратити 2 мільйони гривень на будівництво укриття, у цю суму входить і розробка проєкту. Виділення цих коштів було ініційоване секретарем Київради Володимиром Бондаренком. Станом на сьогодні ми не заплатили 350 тисяч гривень за проєкт, бо він ще не пройшов експертизу. Тобто не витратили жодної копійки з цих двох мільйонів", - розповідає Поповцев.

Він додає, що від березня 2022 року табір приймав дітей. За минулий рік там відпочили 664 дитини (237 з них діти пільгових категорій). Цього року 797 дітей оздоровилися у таборі (572 – діти різних пільгових категорій).

"І це не діти чиновників, як деякі пишуть, а діти сироти, діти військовослужбовців, внутрішньо переміщені особи, діти з інвалідністю, діти позбавлені батьківського піклування. Ніяких більярдних столів у дитячому таборі немає. А стосовно автобуса, то дійсно він був придбаний, оскільки місцина дуже гориста і для пересування там була потрібна повнопривідна автівка. Ми знайшли найдешевший варіант автобусу на 9 місць, просто всі повнопривідні авто йдуть у топовій комплектації. Підкреслю, що ця закупівля була погоджена з КМДА, як і будівництво самого укриття на Закарпатті. Просто деякі депутати хайпують на цій темі, тим самим блокують роботу по облаштуванню укриттів, як у Києві, так і у Закарпатті. Якщо ми не встигнемо їх обладнати до кінця року, це буде "заслугою" цих депутатів", - заявляє Олександр Поповцев.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про тендери на мільярди: скільки в Україні ще триватимуть марнотратні закупівлі.

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