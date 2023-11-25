Навіщо "Київміськбуд" хоче отримати понад 2 мільярди гривень: чим закінчився аудит найбільшого забудовника Києва

Після низки гучних скандалів пов’язаних з найбільшим забудовником столиці – ПрАТ "ХК "Київміськбуд", столична влада, ще влітку цього року розпочала масштабну перевірку діяльності забудовника. Нагадаємо, що 80% акцій компанії належить громаді Києва. До перевірки взялася тимчасова контрольна комісія Київради (ТКК), а також були залучені міжнародні аудиторські компанії.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чим закінчилася перевірка діяльності холдингової компанії "Київміськбуд", адже від цього залежать долі тисяч українців, які чекають на добудову житлових будинків, за зведення яких взявся столичний забудовник.

Хто та чому перевіряв "Київміськбуд"?

Зазначимо, що ще весною цього року у самій компанії підтвердили, що у них недостатньо коштів на добудову житлових комплексів. Тоді вони планували просити у Київради 1 мільярд гривень на добудову житла. А інвестори побоювалися, що будинки не добудують та вони залишаться без квартир.

Інвестори бояться втратити недобудоване житло / Фото: Unsplash

В Департаменті комунальної власності КМДА нам розповіли, що спеціальна перевірка фінансової діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" охоплює період 2020-2023 років.

"До цієї роботи було залучено дочірнє підприємство "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "НХД-Аудит", а також аудиторська компанія так званої "Великої четвірки" – товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг". Кошти на проведення аудиту діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" з бюджету міста Києва не виділялися", - повідомив на запит ТСН.ua Юрій Береговий, заступник директора Департаменту комунальної власності КМДА.

Чиновник додає, що висновки перевірки доведені до відома Наглядової ради ПрАТ "ХК "Київміськбуд" та членам тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки діяльності холдингової компанії.

Перевірка фінансової діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" охоплює період 2020-2023 років / Фото: УНІАН

Місту радять співпрацювати з забудовником

До речі, 17 листопада було проведено чергове засідання тимчасової контрольної комісії Київради на якому було затверджено проміжний звіт з рекомендаціями та пропозиціями.

Судячи по всьому, депутати не знайшли нічого критичного в роботі ХК "Київміськбуд", бо рекомендують міській владі продовжувати співпрацю з забудовником.

"Тимчасова контрольна комісія Київради рекомендувала КМДА та її структурним підрозділам здійснювати закупівлю об’єктів нерухомого майна, зокрема житла та об’єктів соціальної інфраструктури у ПрАТ "ХК "Київміськбуд" в обсягах, передбачених основними результатами фінансового прогнозування, а також розглянути можливість докапіталізації компанії", - повідомляє у своїй відповіді сайту ТСН.ua Юрій Береговий.

Місту рекомендують купуватли нерухомість у "Київміськбуду"

Рекомендують посилити фінансовий контроль

Разом з тим, тимчасова контрольна комісія рекомендувала Наглядовій раді ПрАТ "ХК "Київміськбуд" в межах своєї компетенції: "посилити контроль за фінансово-економічною діяльністю компанії з обов’язковим прийняттям відповідних кадрових рішень у випадку її порушення, а також проконтролювати забезпечення належної діяльності підрозділу внутрішнього фінансового контролю та аудиту акціонерного товариства".

Попросять у Кабміну понад 2 мільярда гривень

Відомо, що члени ТКК звернулась до Департаменту з пропозицією збільшити склад наглядової ради ПрАТ "ХК "Київміськбуд" до п’яти осіб.

"На засіданні ТКК депутати підтримали пропозицію від імені Київради звернутись до Кабінету Міністрів України з вимогою компенсувати ПрАТ "ХК "Київміськбуд" сумарного запланованого збитку, пов’язаного з добудовою проєктів корпорації "Укрбуд" у сумі 2,28 мільярда гривень", - зазначає Юрій Береговий.

Один з недобудованих ЖК від "Київміськбуду" на лівому березі Києва / фото з відкритих джерел

Деталі перевірки поки не озвучують

В Департаменті комунальної власності зазначають, що остаточні висновки щодо діяльності ХК "Київміськбуд" з’являться пізніше.

"Остаточні результати та висновки щодо діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" незабаром будуть опубліковані на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kyivcity.gov.ua. Рекомендуємо стежити за оновленням інформації", - повідомили у Департаменті комунальної власності КМДА.

Що кажуть у Київраді

За словами Леоніда Ємця, голови постійної комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, поки немає кінцевого висновку щодо роботи ТКК з перевірки холдингової компанії "Київміськбуд", а є лише проміжний. Тимчасова контрольна комісія Київради ще працює над перевіркою усієї інформації.

Люди чекають на добудову свого житла / Фото: pixabay.com

"Є декілька проблем пов’язаних, як з організацією роботи холдингової компанії, так і з зобов’язаннями, які взяла на себе держава. Йдеться про заборгованість у понад 2 мільярда гривень, а це велика сума, яка негативно впливає на спроможності ХК "Київміськбуд". Тому готується відповідне звернення від Київради до Кабміну, на підставі проміжного висновку ТКК, з вимогою виділення цих коштів. Адже за ХК "Київміськбуд" стоять не лише її працівники, а й ще тисячі інвесторів, які очікують на те, що квартири, в які вони вкладали власні кошти будуть добудовані і вони зможуть ними розпоряджатися. Тому сподіваємося, що Кабмін погасить заборгованість, бо це дуже серйозна проблема для людей", - розповідає сайту ТСН.ua Леонід Ємець.

Він додає, що є певні складнощі в роботі ХК "Київміськбуд". Щоб збільшити спроможність холдингової компанії, з’явилася пропозиція – збільшити кількість членів Наглядової ради з 3 до 5 осіб.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що будівництво житла в Києві майже зупинено: "Київміськбуд" просить мільярд, щоб завершити недобудови.

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