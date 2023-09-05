Навіщо Кремль лякає світ великою мобілізацією — думка експерта

Навряд чи росіяни будуть знову проводити велику мобілізацію, оскільки минулого року вони мобілізували всіх підряд, навіть просто людей з вулиць. Сенсу в цьому немає ніякого, адже це викинуті на вітер гроші, знищена техніка і натовпи дезертирів.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, це неправильний і неграмотний підхід: “Саме ним користувалися росіяни цього року. Це контрактна армія. Є певна фінансова мотивація на контракт, далі профвідбір із тих, хто прийде за цією мотивацією, профвідбір людей, які професійно придатні виконувати бойові задачі і яким не страшно передати в руки дороговартісну військову техніку”.

“Цей підхід, я думаю, і далі збережеться у росіян. А те, що вони лякають і нас, і світ якоюсь мобілізацією, це лише напередодні G-20. Тобто це політичний момент. Я не думаю, що вони ще раз повторять помилку, яку здійснили минулого року”, — резюмував Світан.

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Нагадаємо, мобілізація в Російській Федерації не припинялася — там триває “прихована мобілізація”. Щомісяця призивають від 20 до 22 тисяч осіб. Про це розповів голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю “Крим Реалії”.

Експерти прогнозують, що після виборів президента у Росії знову стартує велика мобілізація і Кремль готується набрати на війну ще 400 тисяч людей.

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