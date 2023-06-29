Навіщо Лукашенко заступився за Пригожина: пояснення білоруської опозиції

Опозиціонер не виключає, що Лукашенко може використати "вагнерівців" як особисту гвардію.

Білоруський опозиціонер, старший радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка пояснив, навіщо Лукашенко в'язався в авантюру з вигороджуванням Пригожина після невдалої спроби бунту.

Про це Вячорка сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

Він нагадав, що зараз вся влада Лукашенка тримається на допомозі Путіна.

"Він нікуди від Путіна не піде і не дінеться… Він буде молитися, щоб у Путіна все було гарно… Сказав Путін привезти "пригожинців" і "вагнерівців" в Білорусь, Лукашенко слухняно виконав. Скаже Путін Лукашенко розібратися з Пригожиним, розстріляти… він це також зробить. Жодних гарантій безпеки від Лукашенка для Пригожина не буде", – певен опозиціонер.

На думку Вячорки, Лукашенко вигідний для Кремля, тому позбуватися білоруського диктатора Путін точно не збирається.

"Більш лояльного союзника для Путіна уявити складно. Він нічого не коштує, але він забезпечує Путіну контроль над Білоруссю", – каже радник Тихановської.

Натомість він зауважує, що сам Лукашенко не довіряє білорусам і своїй власній армії. Тому самопроголошений президент може використати "вагнерівців" як особисту гвардію.

"Але росіянам довіряє, тому що вони його захищають, коли їм платять. Можливо він сподівається зробити з "вагнерівців" таку особисту гвардію. Сподівається, що вони будуть створювати додатковий тиск на білоруське громадянське суспільство. Можливо боротися з підпіллям, з партизанами. Можливо спробує зробити якісь провокації в сусідніх Польщі та Литві... Лукашенко сподівається, що це буде для нього інструмент. Але, я думаю, що у Пригожина трішки інші плани", – підсумував Франак Вячорка.