Навіщо окупанти поширюють відео розправ над українськими військовими: експерт назвав 2 причини

На думку експерта, такими відео окупанти намагаються спровокувати масові протести в Україні, щоб запобігти контрнаступу ЗСУ.

У телеграм-каналі, пов’язаному з ПВК “Вагнер” стверджувалось, що це обезголовлення українського військового не буде останньою насильницькою стратою під час війни.

З якою метою поширюються подібні відео, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Хочуть залякати наших військових

Він нагалосив, що відео розповсюдили якраз напередодні можливого контрнаступу ЗСУ. Тому його варто розглядати як елемент інформаційно-психологічних операцій, які направлені, в першу чергу, проти українських військових.

"Це елемент психологічного тиску на них. Себто дають розуміти, що можливі власне і подальші позасудові страти. Подібна гра спрямована на зниження морально-психологічного клімату всередині ЗСУ, на думку росіян. Насправді такого впливу не буде. Український народ і відповідно наших захисників вже не можна налякати звірствами російських вояків. Ми всі бачили Бучу, Ірпінь, Харків, Херсон, Миколаїв, які потерпали як від безпосереднього терору російських військових, так і мали жахливі наслідки ракетних обстрілів", – каже Снєгирьов.

На його думку, цей інцидент, попри сподівання російських спецслужб, не вплине на моральний настрій наших бійців.

Вплив на родини військових

За словами експерта, другою цільовою аудиторією є відповідно родини військовослужбовців.

Росіяни намагаються створити певний психологічний клімат всередині України з метою організації можливих масових протестів.

"Тобто на думку російських спецслужб наразі єдина можливість запобігти успішному характеру контрнаступу ЗСУ, це створення відповідного клімату всередині України, тобто так зване формування громадської думки, яка має тиснути як на президента України, так і на Генштаб ЗСУ у момент прийняття рішень щодо проведення контрнаступу. Так думає ворог. Ще раз підкреслюю: поява відео невипадкова. Це один з елементів інформаційно-психологічних операцій російських спецслужб, які були започатковані протягом останнього тижня, в тому числі злив так званих секретних документів. Мета всіх цих операцій — вплинути на подальший перебіг подій безпосередньо на лінії фронту", – підсумував Дмитро Снєгирьов.