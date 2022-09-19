Навіщо Патрушев поїхав до Китаю і що це означає для України – відповідь експерта

Вадим Денисенко переконаний, що візит Миколи Патрушева до Китаю – "це може бути або прохання про зброю, або про посередництво Китаю в українському конфлікті".

Саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді став для очільника країни-агресорки Росії Володимира Путіна моментом, в якому він почав усвідомлювати, що втрачає Центральну Азію.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів радник міністра внутрішніх справ України і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ розповів, з якою метою секретар Ради безпеки Російської Федерації поїхав до Китаю.

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"Тобто на сьогоднішній момент збіглася в часі низка конфліктів ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку – ред.). Стало зрозуміло, що ОДКБ – це нуль без палички, який не може ні на що впливати. В цей самий момент була пресконференція Сі Цзіньпіна (президента Китайської Народної Республіки - ред.) і президента Казахстану Токаєва, на якій Сі Цзіньпін сказав, що він стає гарантом територіальної цілісності Казахстану, а Казахстан завжди розглядався як пряма вотчина Росії, як вони його називають, "мягкое подбрюшье Российской Федерации". Власне, можемо говорити, що почалися бойові дії Таджикистан – Киргизстан, і Росія не може фактично нічого зробити. Вони можуть тільки ледь-ледь пригасити цей конфлікт. І найголовніше – він (Путін – ред.) не добився жодних економічних преференцій для себе. Тобто станом на зараз для нас важливо буде подивитися, чим закінчиться поїздка Патрушева (секретаря Ради безпеки РФ – ред.) до Китаю. Зараз він там перебуває. Є великі перестороги того, що він буде говорити про зброю", - зазначив він.

Іншої причини, чому він міг поїхати туди, на думку Денисенка, немає.

"Ми розуміємо, що росіяни уже отримали іранські безпілотники, і очевидно, що вони будуть просити у Китаю ту чи іншу зброю. Чи піде на це Китай, поки сказати складно. Звичайно, для нас це було б дуже невигідно і дуже погано, якби Китай почав надавати ті чи інші види зброї для Російської Федерації. Але поки що Росія виглядає виключно як країна, яка не може ставити свою повістку дня. Вона іде за повісткою дня інших країн", - наголосив він.

Вадим Денисенко зробив висновок, що візит Миколи Патрушева до Китаю – "це може бути або зброя, або посередництво Китаю в українському конфлікті".

"Але думаю, що станом на зараз більш вірогідна розмова про зброю", - підсумував він.

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